Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω.

Μπορείς να αναγνωρίσεις ποια είναι η περιοχή της φωτογραφίας και συγκεκριμένα ποιος είναι ο πανέμορφος ναός που βλέπετε; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία; Έχετε περάσει σίγουρα από την περιοχή

Μοναστηράκι

Θησείο

Κυψέλη

Κουκάκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1950, βλέπετε τον ναό Αγίων Ασωμάτων, στο Θησείο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, byzantineathens.com, οι Άγιοι Ασώματοι βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ερμού και Θερμοπυλών στην Αθήνα. Ανήκει στον τύπο του απλού σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, που στηρίζεται σε τέσσερις κίονες, με νάρθηκα, και χρονικά τοποθετείται στο δεύτερο τέταρτο του 11ου αιώνος μ.Χ.

Η εκκλησία σήμερα, λόγω της νεότερης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, βρίσκεται γύρω στα 2 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της ομώνυμης πλατείας. Ο ναός εορτάζει την ημέρα της Συνάξεως των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ στις 8 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Η σημαντική ανύψωση του πέριξ εδάφους κατά τη ροή των αιώνων συνετέλεσε στο να ανυψωθεί αντίστοιχα και ο νεότερος ναός. Ως εκ τούτου, παρέμειναν ανέπαφα τα θεμέλια του βυζαντινού ναού όπως και τα κατώτερα μέρη των τειχών του.

Βασιζόμενη σε αυτά τα ανασκαφικά ευρήματα η Διεύθυνση Αναστηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας ανέλαβε κατά τα έτη 1959-1960 μ.Χ. την αποκατάσταση του ναού και την επαναφορά του στην αρχική του μορφή.

Σημειώνεται ότι, ότι αρκετοί ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ο αρχιτέκτονας Κ. Μπίρης, διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους για το αποτέλεσμα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο νάρθηκας του αρχικού ναού πιθανόν να ήταν λίγο μεγαλύτερος σε μήκος και χαμηλότερος σε ύψος.

Δείτε πώς είναι το σημείο σήμερα

(πηγή: iloveoldathens.blogspot.com)