Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία; Έχετε περάσει σίγουρα από την περιοχή

Enikos Newsroom

timeout

παλιά Αθήνα

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι στο κέντρο της πόλης και σίγουρα έχετε περάσει από εκεί

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Μπορείς να αναγνωρίσεις ποια είναι η περιοχή της φωτογραφίας και συγκεκριμένα ποιος είναι ο πανέμορφος ναός που βλέπετε; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία; Έχετε περάσει σίγουρα από την περιοχή

  • Μοναστηράκι
  • Θησείο
  • Κυψέλη
  • Κουκάκι

παλιά Αθήνα

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1950, βλέπετε τον ναό Αγίων Ασωμάτων, στο Θησείο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, byzantineathens.com, οι Άγιοι Ασώματοι βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ερμού και Θερμοπυλών στην Αθήνα.  Ανήκει στον τύπο του απλού σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, που στηρίζεται σε τέσσερις κίονες, με νάρθηκα, και χρονικά τοποθετείται στο δεύτερο τέταρτο του 11ου αιώνος μ.Χ.

Η εκκλησία σήμερα, λόγω της νεότερης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, βρίσκεται γύρω στα 2 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της ομώνυμης πλατείας. Ο ναός εορτάζει την ημέρα της Συνάξεως των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ στις 8 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Η σημαντική ανύψωση του πέριξ εδάφους κατά τη ροή των αιώνων συνετέλεσε στο να ανυψωθεί αντίστοιχα και ο νεότερος ναός. Ως εκ τούτου, παρέμειναν ανέπαφα τα θεμέλια του βυζαντινού ναού όπως και τα κατώτερα μέρη των τειχών του.

Βασιζόμενη σε αυτά τα ανασκαφικά ευρήματα η Διεύθυνση Αναστηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας ανέλαβε κατά τα έτη 1959-1960 μ.Χ. την αποκατάσταση του ναού και την επαναφορά του στην αρχική του μορφή.

Σημειώνεται ότι, ότι αρκετοί ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ο αρχιτέκτονας Κ. Μπίρης, διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους για το αποτέλεσμα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο νάρθηκας του αρχικού ναού πιθανόν να ήταν λίγο μεγαλύτερος σε μήκος και χαμηλότερος σε ύψος.

Δείτε πώς είναι το σημείο σήμερα

(πηγή: iloveoldathens.blogspot.com)

Αγίων Ασωμάτων

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύγχρονα εργαστήρια απέκτησε το Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία»

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

ΔΝΤ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις του Ταμείου για την Ελλάδα – Τι λέει για την παγκόσμια οικονομία

Αγρότες: «Παράθυρο» Τσιάρα για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης-Τι είπε για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την κάρτα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ανίχνευσης Υπέρτασης του Apple Watch;
περισσότερα
16:00 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Αυτά τα 3 ζώδια νιώθουν μπερδεμένα αυτή τη στιγμή, αλλά όλα θα βρουν τον δρόμο τους – «Λίγη υπομονή και τα καλύτερα έρχονται»

Τρία ζώδια είναι μπερδεμένα αυτή τη στιγμή, αλλά ύστερα από αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μετά τις...
10:01 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Η ζωή για 3 ζώδια βελτιώνεται αισθητά – «Έρχονται συναρπαστικές ευκαιρίες»

Μετά τις 14 Οκτωβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Το τρίγωνο της Αφροδίτ...
09:05 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Συνάδελφος του ζήτησε να ακυρώσει την άδειά του για να πάει εκείνη διακοπές – «Μου είπε πως τα Χριστούγεννα είναι για όσους έχουν παιδιά»

Πριν από μερικούς μήνες, ένας άνδρας ζήτησε να εγκριθεί από τώρα η άδειά του για τα Χριστούγεν...
08:30 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Συνταγή για αχνιστά μύδια από τον Gordon Ramsay

Τα αχνιστά μύδια του Gordon Ramsay είναι σκέτη απόλαυση και πολύ πιο εύκολο να μαγειρευτούν απ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης