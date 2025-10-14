Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για αστυνομική αυθαιρεσία

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με θέμα «Αστυνομική αυθαιρεσία και κατάχρηση εξουσίας στην Άνδρο, προς καταστολή ειρηνικής διαμαρτυρίας πολιτών για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών».

Ολόκληρο το κείμενο της Επίκαιρης ερώτησης της Ζ. Κωνσταντοπούλου προς τον Μ. Χρυσοχοΐδη:

“Θέμα: «Αστυνομική αυθαιρεσία και κατάχρηση εξουσίας στην Άνδρο, προς καταστολή ειρηνικής διαμαρτυρίας πολιτών για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών

Στο πλαίσιο επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί της ‘Ανδρου, στις 10/9/2025, πολίτες όλων των ηλικιών, κάποιοι με τα ανήλικα παιδιά τους, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γηροκομείου της Χώρας ‘Ανδρου, σε ειρηνική διαμαρτυρία για τη συνεχιζόμενη συγκάλυψη και το καταγεγραμμένο έλλειμμα δικαιοσύνης στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών.

Η διαμαρτυρία αυτή δέχθηκε απρόκλητη και αναίτια επίθεση από τον Διοικητή του Α.Τ. ‘Ανδρου, ο οποίος άσκησε παράνομη βία εναντίον των πολιτών που κρατούσαν πανό διαμαρτυρίας με την επιγραφή «Στέγνωσαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί», που αφαίρεσε και κατέστρεψε επιδεικτικά, ενώ πολίτες του φώναζαν ότι αυτό είναι παράνομο και ότι έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα να διαμαρτύρονται και εκείνος απαντούσε «Δεν είμαι κουφός, μην φωνάζετε».

Προς παραδειγματισμό, στο ίδιο πλαίσιο, ένας πολίτης συνελήφθη, μπροστά στα παιδιά του, κρατήθηκε στο κρατητήριο και μετήχθη στο νησί της Σύρου με την κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής!

Τα παραπάνω γεγονότα, αδιανόητα για ένα κράτος δικαίου, αλλά και αντιβαίνοντα ευθέως στο Σύνταγμα, που προστατεύει ως θεμελιώδη και απαραβίαστα ανθρώπινα δικαιώματα το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, αλλά και την ελευθερία σκέψης, λόγου και έκφρασης, απαγορεύοντας την λογοκρισία, εντάχθηκαν στα…μέτρα για την επίσκεψη του Προέδρου Δημοκρατίας.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Οι ανωτέρω πράξεις του Διοικητή Αστυνομίας ‘Ανδρου έγιναν κατόπιν εντολής ή κατά παραβίαση των εντολών; Έχουν δοθεί επιχειρησιακές εντολές προς τους Αστυνομικούς για παρεμπόδιση διαμαρτυρίας, άσκηση βίας, λογοκρισία, εκφοβισμό και προληπτικές συλλήψεις όταν προσέρχεται σε δημόσιους χώρους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ.Τασούλας;

2. Σε ποιες ενέργειες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων κατά του δράστη αστυνομικού, Διοικητή του Α.Τ ‘Ανδρου, έχει προβεί η πρόκειται να προβεί το Υπουργείο για τα ανωτέρω περιστατικά;

Αθήνα, 13/10/2025

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας”

