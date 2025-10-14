Δημήτρης Κουτσούμπας: Η λαϊκή διαμαρτυρία και πρωτοβουλία ποτέ δεν προσέβαλαν το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή και αναφερόμενος στους χιλιάδες απεργούς που διαδήλωσαν νωρίτερα πορευόμενοι από τα Προυπύλαια στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη σημείωσε τα εξής:

«Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως ουδέποτε η λαϊκή διαμαρτυρία και πρωτοβουλία δεν προσέβαλε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το αντίθετο. Εσείς είστε αυτοί που το προσβάλλετε όταν το εργαλειοποιείτε, για να προωθήσετε νέα σχέδια καταστολής και περιορισμού των λαϊκών κινητοποιήσεων. Γιατί τα περί εμπλοκής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, εκεί παραπέμπουν, ό,τι και να λένε οι υπουργοί του Μαξίμου και όσες διορθωτικές δηλώσεις και αν κάνετε απλά αποδεικνύει την τελική στόχευσή σας και το τι έχετε στο βάθος του μυαλού σας. Όπως κάνατε και με τις αναίτιες συλλήψεις των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής με αστυνομική επιχείρηση, μάλιστα παραμονή πανελλαδικής απεργίας, παρότι ήταν απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης. Απαιτούμε να μην προχωρήσει καμία δίωξη, να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι όλοι οι φοιτητές».

