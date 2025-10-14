Ιωάννινα: Στο εδώλιο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των Φυλακών Σταυρακίου – Ποιες είναι οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστήριο

Ξεκίνησε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε το Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας, στις 2 Ιουλίου του 2024.

Βαριές οι κατηγορίες

Στο εδώλιο κάθισαν 10 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους, ένας βαρυποινίτης Αλβανός ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, ένας αστυνομικός, 3 σωφρονιστικοί υπάλληλοι των Φυλακών Σταυρακίου Ιωαννίνων και επίσης ένας κρατούμενος.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, αφορούν εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα, δωροδοκία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, ψευδή βεβαίωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για μετανάστευση και εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Η ακροαματική διαδικασία, άρχισε με τις καταθέσεις δύο αστυνομικών του Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Όπως είπαν ενώπιον του Δικαστηρίου, αφορμή για τη διερεύνηση της υπόθεσης, στάθηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από ανώνυμο αποστολέα, που έφτασε στην υπηρεσία τους και στο οποίο γινόταν αναφορά για παράνομες δραστηριότητες στις φυλακές Σταυρακίου. Ακολούθησαν νόμιμες επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις και φυσική επιτήρηση των προσώπων που κατηγορούνται.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Αλβανού Ε.P. ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Γιώργος Νικολακόπουλος και Θεανώ Νάκου, υποστήριξαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ο εντολέας τους αρνείται τις κατηγορίες. Ειδικότερα η κ. Νάκου, τόνισε:

«Ακραία η στοχοποίησή του»

«Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες. Ουδεμία δραστηριότητα του δεν έχει σχέση με πράξη εμπορίας ναρκωτικών. Πρόκειται για ακραία στοχοποίησή του από τις διωκτικές αρχές και αυθαίρετη σύνδεσή του με τους λοιπούς κατηγορουμένους – σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν.

Ο κ. Νικολακόπουλος επισήμανε πως η ανώνυμη καταγγελία στο Εσωτερικών Υποθέσεων, προέρχεται από προστριβές και έριδες μεταξύ κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Ιωαννίνων.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού Δημήτρης Μπούκας μίλησε για ισχνές κατηγορίες που αγγίζουν τα όρια της φαντασίας καθώς, από τις έως τώρα καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας δεν αποδεικνύεται το μέγιστο των κατηγοριών.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύγχρονα εργαστήρια απέκτησε το Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία»

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

ΔΝΤ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις του Ταμείου για την Ελλάδα – Τι λέει για την παγκόσμια οικονομία

Αγρότες: «Παράθυρο» Τσιάρα για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης-Τι είπε για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την κάρτα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ανίχνευσης Υπέρτασης του Apple Watch;
περισσότερα
18:07 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Συνελήφθησαν ο θείος του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στ...
18:01 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ξυλοδαρμός 43χρονης: Αναβλήθηκε η δίκη του κατηγορούμενου – Η οδηγός ζήτησε να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις

Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του άνδρα που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού σ...
17:46 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται διπλό «κύμα» κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Χαλάει ξανά ο καιρός. Διπλό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας τις επόμενες η...
17:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Εξαφανίστηκε 15χρονος από περιοχή της Αθήνας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση ενός αγοριού 15 ετών, από περιοχή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης