Θεσσαλονίκη: Νηπιαγωγός καταδικάστηκε επειδή της ξέφυγε 4χρονο παιδάκι από την τάξη και βρέθηκε στον δρόμο  

Τετράχρονο παιδάκι ξέφυγε από νηπιαγωγείο και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στο δρόμο. Για το περιστατικό, το οποίο διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στη Θεσσαλονίκη, κατέστη κατηγορούμενη μία νηπιαγωγός που κρίθηκε ένοχη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για έκθεση. Καταδικάστηκε με την αναγνώριση ελαφρυντικού σε 6μηνη φυλάκιση, με 3ετη αναστολή.

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή» απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί. Η ίδια, όπως ανέφερε, διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης. Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι», κατέθεσε η μητέρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την ενοχή της είχε ζητήσει η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στο δρόμο: της τάξης, του κτηρίου και της αυλής.

