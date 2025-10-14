Ξυλοδαρμός 43χρονης: Αναβλήθηκε η δίκη του κατηγορούμενου – Η οδηγός ζήτησε να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις

Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του άνδρα που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου στα νότια προάστια, να βρει δικηγόρο.

Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Παρούσα σήμερα στο δικαστήριο ήταν και η 43χρονη που ζήτησε να υποβληθεί ο επιχειρηματίας σε τοξικολογικές εξετάσεις.

«Ήθελε να με σκοτώσει»

Η 43χρονη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε τα όσα έζησε.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, όχι να με δείρει, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Μίσος. Κακία. Είναι γνωστός αυτός ο άνθρωπος και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο» ανέφερε η άτυχη γυναίκα.

