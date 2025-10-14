Γαλλία: Οι υποχωρήσεις Λεκορνί για να αποφύγει πρόταση μομφής – Ανέστειλε την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Οι υποχωρήσεις Λεκορνί για να αποφύγει πρόταση μομφής – Ανέστειλε την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην Γαλλία, Σεμπαστιάν Λεκορνί υποσχόμενος πάντα ότι δεν θα κάνει χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, για να περάσει ο νέος προϋπολογισμός.

“Θα προτείνω στη Βουλή αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε το 2023 μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές, χωρίς αύξηση των ορίων ηλικίας από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, όπως είχε ζητήσει ρητά χθες η Γαλλική Δημοκρατική Συνομοσπονδία Εργασίας (CFDT), δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση.

“Ο χρόνος ασφάλισης θα ανασταλεί επίσης και θα παραμείνει στα 170 τρίμηνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028”, πρόσθεσε.

“Αλλά θα το πω πολύ ευθέως εδώ, η αναστολή για χάρη της αναστολής δεν έχει νόημα. Θα ήταν ανεύθυνο να αναστείλουμε κάτι εκ των προτέρων. Αυτή η αναστολή πρέπει να δημιουργήσει την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την οικοδόμηση νέων λύσεων. Η αναστολή πρέπει να γίνει προκειμένου να φτάσουμε σε καλύτερη λύση”, συνέχισε.

“Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον προϋπολογισμό που θεωρεί επιθυμητό. Το Κοινοβούλιο τον εξετάζει, τον συζητά και τον τροποποιεί”. Χωρίς 49-3, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, “το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο”, πρόσθεσε.

Η Βουλή να αποφασίσει

“Αυτή είναι η ευθύνη του και πρέπει να το εμπιστευτούμε. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε. […] (σ.σ. Είναι) Μια ωραία άσκηση ευθύνης για να δείξουμε σε όλους εκείνους που αμφιβάλλουν ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν έχει πεθάνει και ότι η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία παραμένουν ο τόπος όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, όπου μπορεί να αναληφθεί δράση”, είπε ο Λεκορνί, προκαλώντας χειροκροτήματα των βουλευτών.

Με την εγκατάλειψη της χρήσης του 49.3, (που επιτρέπει να περάσει ο προϋπολογισμός χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση,  δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για να υποβληθεί και μάλιστα εκ των προτέρων πρόταση μομφής, είπε ο Γάλλος πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι που ζητούσε ένα μεγάλο μέρος αυτής της Συνέλευσης; Δεν θα υπεισέλθω στις δηλώσεις που έκαναν τα διάφορα μέρη εδώ. Εσείς το ζητήσατε, αυτό έγινε. Υποσχέθηκα μια ρήξη με το παρελθόν. Αυτή είναι μια ρήξη”, είπε ο Λεκορνί.

Ο Λεκορνί παρουσιάζει σήμερα στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση τα δημοσιονομικά σχέδια της νέας του κυβέρνησης για το 2026, με τη φιλοδοξία να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά, ώστε να γλιτώσει το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να συσπειρωθεί εναντίον του και να υποβάλει πρόταση μομφής, πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός συγκάλεσε το πρωί το πρώτο του Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν επέστρεφε από το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Μετά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει 70 ημέρες για να εξετάσει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 πριν από τις 31 Δεκεμβρίου.

