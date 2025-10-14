Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Συνελήφθησαν ο θείος του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου. Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, το παιδί βρέθηκε σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο. Στις 3 το μεσημέρι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα, υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο είτε των Αθηνών, είτε της Κρήτης, για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, γιατί ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια τη δωρεά οργάνων. «Το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ώστε να γίνει ομοιόσταση των υπολοίπων ζωτικών οργάνων του, μήπως η οικογένεια αποφασίσει να μεταμοσχευθούν κάποια όργανα», ανέφερε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί από το ΑΤ Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πώς το παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι (14/10) με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, λίγο μετά τις 12.30 μ.μ., καθώς βρέθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου μυδριασμένο, σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, χαρακτηρίζοντας από την πρώτη στιγμή πολύ βαρύ το περιστατικό, αφού στις πρώτες του δηλώσεις της «δ» είχε αναφέρει ότι το παιδί φαίνεται ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος Βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», όπως είπε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραμένει άγνωστο το πως διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του όπου παραθέριζαν για διακοπές και βρέθηκε να είναι χωρίς τις αισθήσεις του στην μεγάλη πισίνα του ξενοδοχείου.

 

