Μεσσηνία: «Δεν φοβόταν, ούτε είχε πρόβλημα με κάποιον» – Ξεσπά ο αδελφός του επιστάτη που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη αλλά και τον 60χρονο επιστάτη. Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (14/10) έγινε γνωστό πως οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του δράστη, ενώ λίγο νωρίτερα είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του εκτελεστή που παρείχε πολύτιμες πληροφορίες στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τελικά ο δράστης.

Μεσσηνία: Φωτογραφίες δείχνουν τον δολοφόνο με το σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό – Επέβαινε και δεύτερο πρόσωπο

Μετά την είδηση ότι ο 22χρονος συνεργός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ, ο αδελφός του επιστάτη που επίσης έπεσε νεκρός από τη δολοφονική επίθεση μέσα στις εγκαταστάσεις του κάμπινγκ δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Δεν ξέρω λεπτομέρειες…»

«Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αν υπήρχαν αυτά που λένε για σεξουαλικά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γνώριζα. Δεν μου είχε πει ο αδελφός μου κάτι. Τίποτα γι’ αυτά. Ούτε ότι φοβόταν. Ό,τι ξέρετε κι εσείς. Την πρώτη απόπειρα που έγινε… Αυτά γνωρίζω… Την δεύτερη, την καταδίωξη και μετά αυτό που έγινε στο κάμπινγκ», δήλωσε αρχικά ο αδελφός του επιστάτη.

Απαντώντας στην ερώτηση αν είχαν μιλήσει μετά την πρώτη απόπειρα, ο αδελφός του νεκρού επιστάτη είπε: «Ναι, είχα μιλήσει. Δεν μου είχε πει τίποτα. Ότι του την είχαν στημένη και πήγε ένας με κουκούλα και τον εκβίαζε. Δεν μας είχε πει ακριβώς λεπτομέρειες ο Κώστας και μετά βγήκε έξω και έτρεξε προς τον δρόμο, πήγε σε ένα διπλανό κάμπινγκ και τον πήρε τον αδελφό μου μετά ο άλλος από το κάμπινγκ και πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία ήρθε στο νοσοκομείο για να του πάρει κατάθεση».

Για το αν ο 68χρονος υποψιαζόταν κάποιον για την επίθεση, ο αδελφός του επιστάτη τόνισε: «Όχι. Εγώ που τον είχα ρωτήσει τότε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μου είπε δεν έχω με κανέναν τίποτα. Τίποτα, ούτε προσωπικά, ούτε οικονομικά, δεν χρωστάω πουθενά. Τι είναι αυτό; Δεν ξέρω μου λέει. Αυτό μου είπε μόνο».

Αναφορικά με τη διαθήκη που φέρεται να είχε κάνει ο 68χρονος, ο αδελφός του δεύτερου θύματος είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι γι’ αυτό: «Όχι, από πού να το μάθω; Δεν ήξερα καν, ούτε την προηγούμενη, ούτε την παραπροηγούμενη. Καμία διαθήκη δεν ήξερα εγώ ότι είχε κάνει. Ούτε ότι την άλλαξε εννοείται τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω τίποτα και γι’ αυτό δεν έχω ειδοποιηθεί από την Αστυνομία προφανώς.  Δεν έχω καμία ενημέρωση. Τι είχε κάνει μέσα πριν, εάν είχε τον αδελφό μου, δεν τον είχε. Αυτό δεν μας το είχε πει ο αδελφός μου. Δεν μίλαγε γενικότερα για το όλο σκηνικό».

«Ήταν πολύ καλά – Άνετος, όπως ήταν πάντα»

Για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον αδελφό του τόνισε: «Την προηγούμενη βραδιά μιλήσαμε με τον αδελφό μου, το Σάββατο το βράδυ. Ήταν πολύ καλά. Άνετος, όπως ήταν πάντα και συζητάγαμε για το θέμα των χωραφιών, για τις ελιές. Να τις καθαρίσουμε κι αυτά που λέγαμε συνήθως. Απλά τον ρώτησα εγώ τι γίνεται με τις εξελίξεις, έχουμε κανένα νέο με την πρώτη απόπειρα που υποτίθεται ότι έψαχναν οι αστυνομικοί. Μου λέει δεν έχουμε τίποτα νέο ακόμα, μου λέει περιμένουμε».

Στην ερώτηση αν ο επιστάτης υποψιαζόταν κάποιον για την απόπειρα εκείνη, ο αδελφός του είπε: «Όχι κι ούτε φοβόταν ο αδελφός μου. Δεν μου είχε δείξει τέτοια εικόνα ότι φοβάται κάτι. Γιατί, αν φοβόταν θα κράταγε κάποιες προφυλάξεις, δεν θα γυρνούσε έξω μόνος του παντού και με το αυτοκίνητο. Η λογική έτσι λέει, δεν είδα να φοβάται κάτι».

Για το αν ο ίδιος είχε καταθέσει, απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν έχω καν ενημέρωση από την Αστυνομία. Όχι για κατάθεση, ούτε για τον θάνατο δεν με έχουν ενημερώσει εμένα. Θέλουμε να μάθουμε τον λόγο γιατί έγινε και γιατί πήρε η μπάλα και τον αδελφό μου. Για ποιον λόγο; Εάν είχε κάποιες διαφορές με κάποιους ο Κώστας, ήταν μόνο γι’ αυτόν. Ο αδελφός μου πού κολλάει σε όλο αυτό; Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ».

