Οι καιροί είναι δύσκολοι και όλοι χρειαζόμαστε λίγη οικονομική τύχη αυτές τις μέρες, σωστά; Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να μετατρέψετε το σπίτι ή το διαμέρισμά σας σε έναν πραγματικό μαγνήτη αφθονίας;

Εντάξει, το «πραγματικό» ίσως είναι υπερβολή, ανάλογα με την οπτική σας, αλλά η αρχαία τέχνη του Φενγκ Σούι λέει ότι μπορείτε να μετατρέψετε το σπίτι σας σε μία «παγίδα» καλής τύχης, και το «κλειδί» βρίσκεται στην κεντρική πόρτα.

Ένας ειδικός του Φενγκ Σούι μοιράστηκε επτά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην μπροστινή πόρτα σας για να προσελκύσετε οικονομική αφθονία:

Το Φενγκ Σούι είναι η αρχαία κινεζική τέχνη διακόσμησης εσωτερικών χώρων που προσεγγίζει τη διάταξη και τη διακόσμηση των σπιτιών μας από μια πνευματική σκοπιά, με στόχο τις ευλογίες και την καλή τύχη. Η φιλοσοφία υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση αντικειμένων στο σπίτι και οι χωρικές τους σχέσεις μεταξύ τους μπορούν να επηρεάσουν την ενέργεια (chi) που ρέει στον χώρο και, κατ’ επέκταση, να επηρεάσουν τα πάντα, από τις σχέσεις μας μέχρι το πορτοφόλι μας.

Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς κάθε σπιτιού στο Φενγκ Σούι είναι η κεντρική πόρτα. Είναι η πύλη μέσα από την οποία ρέει το τσι μέσα και έξω από το σπίτι σας. Και σύμφωνα με την ειδικό Φενγκ Σούι, Ναταλία Κέιλιν, υπάρχουν επτά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με την κεντρική σας πόρτα για να προσελκύσετε την καλή οικονομική ενέργεια στο σπίτι σας σε χρόνο ρεκόρ.

Φενγκ Σούι: 7 αλλαγές στην είσοδο του σπιτιού σας για να προσελκύσετε οικονομική αφθονία

Κάντε φιλόξενο τον χώρο της πόρτας,

Διακοσμήστε την πόρτα της εισόδου,

Τοποθετήστε φυτά δεξιά και αριστερά της πόρτας,

Επιλέξτε προσεκτικά το χαλάκι,

Προσθέστε φωτισμό,

Διορθώστε ζημιές και απελευθερώστε την είσοδο,

Να χρησιμοποιείτε την μπροστινή πόρτα – ακόμη και αν δεν είναι κύρια είσοδος

Κάντε φιλόξενο τον χώρο της πόρτας

Για τους περισσότερους από εμάς, η μπροστινή πόρτα είναι… απλώς μια πόρτα, ένα χρηστικό αντικείμενο. Αλλά η Kaylin λέει ότι για να κινηθεί σωστά η καλή ενέργεια του χρήματος, πρέπει να ακολουθήσουμε την αντίθετη προσέγγιση. «Είναι σημαντικό να αγαπάτε την μπροστινή σας πόρτα. Θα πρέπει να σας κάνει να νιώθετε άνετα και όμορφα όταν πλησιάζετε το σπίτι», είπε η Kaylin.

«Είναι καλό αν προκαλεί αίσθηση καλωσορίσματος και ομορφιάς και στους επισκέπτες σας», αναφέρει. Το παραδοσιακό Φενγκ Σούι λέει ότι το κόκκινο είναι το καλύτερο χρώμα, αλλά η Kaylin ανέφερε ότι το πιο σημαντικό είναι το πώς νιώθετε για την πόρτα σας.

Ένα στοιχείο από γυαλί μπορεί επίσης να βοηθήσει στη ροή της ενέργειας.

Διακοσμήστε την πόρτα της εισόδου

Αφού βρείτε ένα όμορφο και ελκυστικό σχέδιο, ξεκινήστε να διακοσμείτε με ένα στεφάνι ή με λουλούδια, ό,τι σας αρέσει. Η Kaylin λέει ότι μπορείτε να το αλλάξετε ανάλογα με την εποχή, αν θέλετε.

Αρκεί να είναι ισχυρή η ισορροπία, αρμονικό και η διακόσμηση να ταιριάζει με το σχέδιο.

Αν η πόρτα σας βλέπει προς τα νοτιοανατολικά, την καλύτερη κατεύθυνση για τη ροή του χρήματος, το χρώμα μωβ μπορεί να είναι ευεργετικό, ενώ το λευκό ή το κίτρινο είναι κατάλληλα αν η πόρτα σας βλέπει προς τα βορειοδυτικά.

Τοποθετήστε φυτά δεξιά και αριστερά της πόρτας

Οι γλάστρες, τα κρεμασμένα δοχεία ή άλλα φυτά στις δύο πλευρές της μπροστινής πόρτας σας βοηθούν να προσελκύσετε καλή ενέργεια (τσι), επειδή τα φυτά συνδέονται με το καλό οικονομικό τσι στο φενγκ σούι.

Η Kaylin λέει ότι τα τεχνητά φυτά είναι εντάξει αν δεν έχετε πολύ πράσινο δάχτυλο, επειδή τα μαραμένα ή πεθαμένα φυτά έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Απλώς φροντίστε οι γλάστρες σας να μην καταλαμβάνουν υπερβολικό χώρο ή να μπλοκάρουν το μονοπάτι. Αυτό, επίσης, θα μπλοκάρει τις ευλογίες σας.

Επιλέξτε προσεκτικά το χαλάκι

Μην πετάξετε όποιο παλιό χαλάκι βρείτε μπροστά στην πόρτα και το θεωρήσετε καλό. Βρείτε κάτι καλής ποιότητας, με ελκυστικό σχέδιο, και κάτι που να σας αρέσει και να ταιριάζει με τη συνολική αισθητική της μπροστινής πόρτας σας.

Και η Kaylin λέει ότι δεν πρέπει να διστάσετε να προσθέσετε λίγη… διασκέδαση στο χαλάκι σας, αν αυτό ταιριάζει με το γούστο σας.

Προσθέστε φωτιστικά

Ο φωτισμός, λέει η Kaylin, λειτουργεί ως ενισχυτής ενέργειας γύρω από την μπροστινή σας πόρτα, ειδικά αν υπάρχει φως και στις δύο πλευρές της πόρτας.

Αυτός ο συμμετρικός σχεδιασμός προάγει την αρμονία και τη ροή ενέργειας και φέρνει μια αίσθηση σταθερότητας στην πορεία του τσι της μπροστινής πόρτας σας.

Διορθώστε ζημιές και απελευθερώστε την είσοδο

Είναι ζωτικής σημασίας, αν η πόρτα σας χρειάζεται επισκευές, να την επισκευάσετε – και αυτό περιλαμβάνει πόρτες που μαγκώνουν όταν τις ανοίγετε ή τις κλείνετε.

Αυτό, λέει η Kaylin, συμβαίνει γιατί αυτές οι ατέλειες τείνουν να μας κάνουν να νιώθουμε άγχος ή εκνευρισμό κάθε φορά που ανοίγουμε ή κλείνουμε την πόρτα, κάτι που επηρεάζει το είδος του τσι που προσελκύετε στο σπίτι σας.

Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε αντικείμενα εμποδίζουν ή παρεμποδίζουν την πόρτα να ανοίξει εντελώς.

Μετακινήστε αυτά τα πράγματα αλλού!

Να χρησιμοποιείτε την μπροστινή πόρτα – ακόμη και αν δεν είναι κύρια είσοδος

Πολλοί από εμάς τείνουμε να χρησιμοποιούμε την μπροστινή μας πόρτα μόνο για διακόσμηση ή παραλαβές, αλλά στην πραγματικότητα μπαίνουμε και βγαίνουμε από το σπίτι μέσω μιας πλευρικής πόρτας ή της γκαραζόπορτας.

Η Kaylin λέει ότι αυτό είναι εντάξει, αλλά να φροντίζετε να κάνετε μια προσπάθεια να χρησιμοποιείτε την μπροστινή σας πόρτα. Ανοίγοντας την, για παράδειγμα, τις ηλιόλουστες μέρες, είναι ένας υπέροχος τρόπος να το πετύχετε αυτό, ειδικά επειδή η ζεστασιά και η φωτεινότητα του ήλιου ενισχύουν ακόμα περισσότερο το τσι.

Αν την κρατάτε κλειστή συνεχώς, όμως, η ενέργεια σταματάει, κάτι που είναι αντιπαραγωγικό.

Tip

Ως επιπλέον μπόνους, η Kaylin λέει ότι η προσθήκη ενός φυλακτού, όπως έξι κινεζικά νομίσματα feng shui σε κορδέλα ή ένα μελωδικό κουδουνάκι στην αυλή ή το προαύλιο, μπορεί επίσης να αυξήσει τη ροή της ενέργειας. Αν τα χρησιμοποιήσετε, τα νομίσματα πρέπει να κρεμαστούν από το χερούλι της πόρτας από την εσωτερική πλευρά, προτείνει.

Όσο για τα μελωδικά κουδουνάκια, συνιστά να τα χρησιμοποιείτε μόνο αν σας αρέσει ο ήχος τους και δεν προκαλούν ενοχλήσεις σε εσάς ή τους γείτονες, καθώς διαφορετικά θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα στην καλή ενέργεια που προσπαθεί να εισέλθει στο σπίτι σας.