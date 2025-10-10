Φενγκ Σούι: 5 αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο σπίτι σας για να προσελκύσετε θετική ενέργεια

marinasiskos

timeout

Φενγκ Σούι: 5 αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο σπίτι σας για να προσελκύσετε θετική ενέργεια
Φωτογραφία: Pexels

Ξεκινήστε τις θετικές αλλαγές στη ζωή σας από το σπίτι σας. Προετοιμάστε το μυαλό και το σώμα σας, μένοντας παράλληλα σε αρμονία με το περιβάλλον, ώστε να μπορέσετε να προσελκύσετε όλα όσα επιθυμείτε στη ζωή σας.

Φενγκ Σούι: 9 τρόποι για να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το σπίτι σας θα πρέπει να αντανακλά το «κόκκινο πουλί» σας, δηλαδή το υποσχόμενο μέλλον σας. Αυτή είναι μια έκφραση του Φενγκ Σούι και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε αφθονία σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Σύμφωνα με έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την άνεση και την ευεξία των ανθρώπων.

Το μυαλό και το σώμα σας θα πρέπει να είναι ανανεωμένα, αναζωογονημένα και έτοιμα να δεχθούν νέες ευκαιρίες. Κάντε κάτι καλό για τη Μητέρα Γη και θα έχουμε κάνει όλοι μαζί ένα βήμα πιο κοντά σε έναν καλύτερο κόσμο.

Φενγκ Σούι: 7 πράγματα στο σαλόνι σας που απωθούν το χρήμα και την ευτυχία από τη ζωή σας

5 αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο σπίτι σας για να προσελκύσετε θετική ενέργεια

  • Καθαρίστε και τακτοποιήστε
  • Αξιοποιήστε τις εξαγνιστικές ιδιότητες του αλατιού για καθαρή ενέργεια στον χώρο σας
  • Ανανεώστε τον φωτισμό
  • Προσθέστε κόκκινες πινελιές στα δωμάτια
  • Ανάψτε ένα κερί

Καθαρίστε και τακτοποιήστε

Ο καθαρισμός αλλάζει την ενέργεια και προετοιμάζει τον χώρο για να γιορτάσετε τα υπέροχα πράγματα που πρόκειται να έρθουν στη ζωή σας.

Ο καθαρισμός του σπιτιού σας έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην ψυχική υγεία, σύμφωνα με μελέτες από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.

Φενγκ Σούι: Τα 5 λάθη στην είσοδο του σπιτιού που εμποδίζουν την καλή τύχη και την ευημερία

Αξιοποιήστε τις εξαγνιστικές ιδιότητες του αλατιού για καθαρή ενέργεια στον χώρο σας

Για να καθαρίσετε το σπίτι σας από τις ενέργειες του παρελθόντος και να δημιουργήσετε χώρο για νέα, φρέσκια ενέργεια, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:

  • Σε ένα μικρό μπολ, βάλτε 2 κουταλιές της σούπας θαλασσινό αλάτι.
  • Προσθέστε 2 κούπες ζεστό νερό.
  • Βρέξτε μια βαμβακερή πετσέτα ή πετσέτα πιάτων με το διάλυμα.
  • Σκουπίστε την μπροστινή σας πόρτα και όλα τα πόμολα των θυρών του σπιτιού σας.

Ανανεώστε τον φωτισμό

Ανανεώστε τον φωτισμό του χώρου με λαμπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης ή LED, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Αλλάζοντας τους έξι λαμπτήρες πυρακτώσεως που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε αρκετά χρήματα ετησίως στους λογαριασμούς ενέργειας.

Προσθέστε κόκκινες πινελιές στα δωμάτια

Τα φρέσκα λουλούδια ή τα διακοσμητικά μαξιλάρια σε αυτό το ευοίωνο χρώμα σίγουρα θα δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα για μια χαρούμενη, πολλά υποσχόμενη μέρα.

Ανάψτε ένα κερί

Κατόπιν, φτιάξτε μια λίστα με όλα όσα θέλετε να έρθουν στη ζωή σας φέτος, κάψτε τη λίστα και απελευθερώστε τις επιθυμίες σας, ώστε το σύμπαν να τις εκπληρώσει.  Ανοίξτε την μπροστινή σας πόρτα για να επιτρέψετε σε αυτήν την νέα ενέργεια να εισέλθει.

Feng Shui tip

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, μεγάλες ή μικρές αλλαγές θα σας βοηθήσουν να καλωσορίσετε νέα ενέργεια.  Αυτές οι συμβουλές μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιοδήποτε προϋπολογισμό, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες — αφήστε πίσω το παρελθόν, ειδικά αν έχετε αντιμετωπίσει προκλήσεις ή δυσκολίες.

Επεξεργαστείτε τις στο μυαλό σας και έπειτα καθαρίστε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Αφήστε πίσω τις προσδοκίες και κάντε χώρο για τη ροή θετικής ενέργειας. Αγκαλιάστε αισιόδοξες σκέψεις, ονειρευτείτε, γελάστε και αγαπήστε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Χατζηδάκης: Κάλεσμα στις βρετανικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 20,7% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 17 δευτερόλεπτα;

Πώς να κατεβάζετε δωρεάν βίντεο από το YouTube – Δύο τρόποι άμεσοι και εύκολοι
περισσότερα
17:04 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:05 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους έως τις 19 Οκτωβρίου – «Μπορεί να λάβετε ένα απρόσμενο χρηματικό ποσό»

Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία, κυ...
10:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν καλή τύχη – «Η επιμονή σας ανταμείβεται και σας περιμένει μία έκπληξη»

Στις 10 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν καλή τύχη και ευημερία.  Η Σελήνη στους Διδύμου...
09:07 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ο άνδρας της κάνει ό,τι του πει η μητέρα του – «Η πεθερά μου έχει παράλογες απαιτήσεις, αναγκάστηκα να φύγω απ’ το σπίτι»

Μία γυναίκα, στράφηκε στην κοινότητα του Reddit για συμβουλές, λέγοντας πως o άνδρας της αναθέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης