Μπάνιο: 10 μυστικά για καλό Φενγκ Σούι – Όλα όσα πρέπει να αποφεύγετε

Τα μπάνια έχουν κακή φήμη στο Φενγκ Σούι. Μπορεί να θεωρηθούν ως περιοχές που “ρουφούν ενέργεια” και, ανάλογα με το πού βρίσκονται στο Μπαγκούα, μπορεί να φέρουν και “απειλητική” ενέργεια. Επομένως, είναι απαραίτητο να βρείτε λύσεις για να φέρετε λίγη ηρεμία σε αυτήν την περιοχή του σπιτιού.

Αλλά, δεδομένου ότι κανένας από εμάς δεν πρόκειται να απαλλαγεί από το μπάνιο, είναι καλό να ανατρέψουμε αυτήν την ιδέα και να σκεφτούμε τα μπάνια ως έναν πολυτελή χώρο για φροντίδα του εαυτού μας, ευεξία και ηρεμία. Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές του Φενγκ Σούι για θετική ροή στο μπάνιο σας, θα βελτιώσετε το Φενγκ Σούι αυτού του χώρου.

10 τρόποι για να βελτιώσετε το Φενγκ Σούι στο μπάνιο σας

Ισορροπία νερού – φύσης,

Γήινη χρωματική παλέτα,

Τακτοποιήστε το μπάνιο σας,

Διατηρήστε την καθαριότητα,

Προσοχή στη θέση του καθρέφτη,

Μην σπαταλάτε το νερό,

Κλείστε το καπάκι της τουαλέτας,

Κλείνετε την πόρτα,

Όχι φωτογραφίες σας στο μπάνιο,

Θερμός φωτισμός και κεριά

Ισορροπία νερού – φύσης

Ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε είναι να προσθέσετε φυτά και πράσινο στο μπάνιο σας, εισάγοντας το στοιχείο του ξύλου και εξισορροπώντας το περιβάλλον με υπερβολικό νερό. Τα φυτά όχι μόνο αναπτύσσονται καλά στο μπάνιο, αλλά απορροφούν και την υπερβολική ενέργεια του νερού, φέρνοντας ζωή στον χώρο.

Η ειδικός στο Φενγκ Σούι και Θεραπεύτρια Σπιτιών Ολιστικών Κατοικιών, Abby Magill, προτείνει τη χρήση βαριών αντικειμένων για σταθερότητα. «Σκεφτείτε βαριά βάζα, γλάστρες, κεραμικά ή πλακάκια Ζελίγκε», εξηγεί η Abby. «Όλα αυτά προσφέρουν εξαιρετική ενέργεια του στοιχείου της Γης.»

Γήινη χρωματική παλέτα

Η διακόσμηση με γήινες αποχρώσεις είναι το τέλειο Φενγκ Σούι για το μπάνιο. Καθώς είναι ένας χώρος όπου το νερό ρέει, χρώματα όπως μπεζ, κίτρινο, πορτοκαλί και καφέ αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία ξύλου και γης, βοηθώντας να απορροφηθεί η υπερβολική ενέργεια του νερού. Αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να γίνει μέσω του χρώματος στους τοίχους. Υπάρχει σίγουρα χώρος για παιχνίδι με το σχέδιο σε αυτή την περίπτωση. Εισάγετε περισσότερη ενέργεια γης και ξύλου με ξύλινες λεπτομέρειες σε έπιπλα ή επενδύσεις τοίχων.

«Απορροφήστε την υπερβολική ενέργεια του νερού για να δημιουργήσετε αρμονία στο μπάνιο», εξηγεί η interior designer και ειδικός στο Φενγκ Σούι, Kim Colwell. «Το ξύλο αντιπροσωπεύεται από φυτά, αντικείμενα ορθογώνιας μορφής, καθώς και πράσινο και απαλό μπλε. Στον κύκλο των φυσικών στοιχείων, η Γη συγκρατεί το νερό, όπως οι πέτρες σε ένα ρυάκι».

Αντίθετα, η Γη εκπροσωπείται από τετράγωνα πλακάκια, πέτρα ή τα χρώματα κίτρινο, καφέ και ταμπά. Το Φενγκ Σούι αφορά την εξισορρόπηση των στοιχείων, οπότε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα από το κάθε στοιχείο, αντί για ένα ή δύο που κυριαρχούν.

Τακτοποιήστε το μπάνιο σας

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι πρέπει να οργανώσουμε τα μπάνια μας. Αν ξεκινήσετε να ψάχνετε μέσα στα ντουλάπια και στα αποθηκευτικά έπιπλα, θα βρείτε πολλά πράγματα που ίσως είχατε ξεχάσει ότι υπάρχουν. Τότε θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η απομάκρυνση της ακαταστασίας.

Γι’ αυτό, η γνώση του πώς να οργανώνετε δωμάτιο με δωμάτιο είναι σημαντική για τη θετική ροή ενέργειας στο σπίτι. Όπως αναμενόταν, οι ειδικοί μας συμβουλεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από έναν καθαρό και τακτικό χώρο, που επιτρέπει στην ενέργεια (Chi) να ρέει φυσικά.

Διατηρήστε την καθαριότητα

Αναρωτιέστε πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε το μπάνιο σας; Καλό είναι να δημιουργήσετε μια ρουτίνα και να διατηρείτε τον χώρο σε τάξη. Ναι, προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό κάθε φορά που το μπάνιο μας καθαρίζεται σχολαστικά, αλλά ρεαλιστικά, είναι ένας χώρος για προσωπική καθαριότητα και καθημερινή φροντίδα με πολύ νερό, οπότε δεν είναι εύκολο να τον διατηρήσουμε πάντα τέλειο.

Ωστόσο, η Abby επιμένει ότι ακόμα και το απλό σκούπισμα του πατώματος μπορεί να αναζωογονήσει τη ροή Τσι. «Ένα γρήγορο σκούπισμα του πατώματος, αρκεί» λέει η Abby. Οτιδήποτε για να προωθηθεί η ροή της θετικής ενέργειας!

Προσοχή στη θέση του καθρέφτη

Η τοποθέτηση καθρεπτών στο Φενγκ Σούι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον χώρο με διάφορους τρόπους. Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν καθρέφτη καλής ποιότητας χωρίς παραμορφώσεις. Δεύτερον, σκεφτείτε τι αντικατοπτρίζει ο καθρέφτης σας και μην τον τοποθετείτε σε σημείο όπου θα αντανακλά την τουαλέτα σας — αυτό αυξάνει τη «αρνητική» ενέργεια του μπάνιου.

Στη συνέχεια, κρατήστε τους καθρέφτες και οποιεσδήποτε γυάλινες ή γυαλιστερές επιφάνειες καθαρές και χωρίς λεκέδες ή γραμμές. Αυτό βοηθά στη δημιουργία καθαρότητας. Τέλος, περιορίστε το μέταλλο στο ελάχιστο. Το νερό διαβρώνει το μέταλλο, οπότε προτιμήστε πιο απαλό και φυσικό ντεκόρ για να προάγετε μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Μην σπαταλάτε το νερό

Ίσως ακούγεται αυτονόητο, αλλά οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει να επιδιορθώνουμε άμεσα κάθε διαρροή, ακόμα κι αν πρόκειται για την πιο μικρή σταγόνα που βγαίνει από κάπου που δεν θα έπρεπε.

Ο νιπτήρας του μπάνιου και το νερό που συγκρατεί θεωρούνται κάτι πολύτιμο, και αν συνεχίζετε να σπαταλάτε νερό, αυτό θεωρείται κακό Φενγκ Σούι.

«Μια βρύση που στάζει ή μια τουαλέτα που τρέχει μπορεί να σημαίνει ότι τα χρήματα φεύγουν γρήγορα από εσάς» εξηγεί η Abby. «Διορθώστε τυχόν προβλήματα και κρατήστε τα οικονομικά σας να ρέουν σωστά»

Κλείστε το καπάκι της τουαλέτας

Ένας ακόμη βασικός κανόνας είναι να διατηρείτε το καπάκι της τουαλέτας κατεβασμένο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, ένας εκ των οποίων είναι τα βακτήρια (ιδιαίτερα αν έχετε μικρό μπάνιο) και ένας άλλος είναι το κακό Φενγκ σούι. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι θα πείτε σε όλα τα μέλη του νοικοκυριού σας να κρατούν τη λεκάνη κλειστή. Αυτό αποτρέπει τη διαρροή της ενέργειας από εκεί.

Η αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και εκπαιδεύτρια Φενγκ Σούι, Anjie Cho, συνιστά η τουαλέτα να μην είναι ορατή από την είσοδο. «Ιδανικά, η τουαλέτα θα πρέπει να είναι εκτός οπτικού πεδίου από την είσοδο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετήστε δυναμικά έργα τέχνης στον τοίχο για να τραβούν το βλέμμα αλλού».

Κλείνετε την πόρτα

Κλείνοντας την πόρτα του μπάνιου περιορίζετε την απώλεια ενέργειας, ενώ παράλληλα ο αερισμός είναι σημαντικός για να παραμένει το Τσι (Chi) φρέσκο και ζωηρό.

«Αν το μπάνιο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του σπιτιού, κρατάτε την πόρτα του κλειστή», προτείνει η Abby. Το φυσικό φως και η καλή κυκλοφορία αέρα είναι ιδανικά για να διατηρείται η ενέργεια ζωντανή.

Όχι φωτογραφίες σας στο μπάνιο

Αν σας αρέσει να έχετε φωτογραφίες εκτεθειμένες στο σπίτι, μην το κάνετε στο μπάνιο. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η τοποθέτηση φωτογραφιών στο μπάνιο είναι μια αρνητική μορφή Φενγκ Σούι. Αντί γι’ αυτό, προτιμήστε να προσθέσετε φωτογραφίες των αγαπημένων σας προσώπων στο άνετο σαλόνι ή υπνοδωμάτιό σας.

«Αποφύγετε τη διακόσμηση με προσωπικές φωτογραφίες, έργα τέχνης που έχετε δημιουργήσει ή φωτογραφίες φίλων και οικογένειας. Η τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων στο μπάνιο συμβολίζει ότι αυτά τα στοιχεία της ζωής σας καταλήγουν στην…αποχέτευση» λέει η Kim.

Θερμός φωτισμός και κεριά

Ο φωτισμός στο μπάνιο είναι κλειδί για μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Μπορεί να φαίνεται προφανές σε κάποιους από εσάς, αλλά ένα κερί μπορεί να δημιουργήσει ιδανικό σκηνικό για ένα απολαυστικό μπάνιο και μια στιγμή φροντίδας του εαυτού μας.

Εκτός από την αίσθηση spa που χαρίζει, η φλόγα του κεριού ή ο ζεστός, πολυεπίπεδος φωτισμός προσθέτουν το στοιχείο της φωτιάς, εξισορροπώντας ακόμα περισσότερο τα στοιχεία. Η Kim προτείνει φωτιστικά οροφής, φωτιστικά τοίχου και φωτισμό γύρω από τον καθρέφτη, όλα με ρυθμιζόμενο διακόπτη για να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ατόμου.

Συχνές ερωτήσεις για το Φενγκ Σούι στο μπάνιο

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για ένα μπάνιο στο σπίτι, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι; «Δεν υπάρχει ιδανική τοποθεσία χωρίς να μπλέξουμε σε λεπτομέρειες, αλλά είναι καλύτερο να αποφεύγεται το κέντρο του σπιτιού, αν γίνεται», λέει η Anjie. Όταν το μπάνιο βρίσκεται στο κέντρο, θεωρείται ότι απορροφά την ενέργεια του σπιτιού. Ιδανικά, η τοποθέτησή της κοντά στο πίσω μέρος του σπιτιού είναι καλύτερη.

Στα παλιά χρόνια, τα μπάνια βρίσκονταν έξω από το σπίτι, κάτι που ήταν δύσχρηστο για τους ανθρώπους, αλλά κρατούσε την αρνητική ενέργεια μακριά από όλους τους χώρους. «Το να υπάρχουν μπάνια μέσα στο σπίτι είναι σίγουρα πιο βολικό, αλλά μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, γι’ αυτό τα μπάνια στο κέντρο, απέναντι από την κεντρική πόρτα ή δίπλα από την κουζίνα καλό είναι να αποφεύγονται», λέει η ειδικός Φενγκ Σούι Kerstin Tracy.

Η Kim προσθέτει: «Αποφύγετε να τοποθετήσετε μπάνιο στη νοτιοδυτική πλευρά. Αυτή η κατεύθυνση συνδέεται με την ενέργεια της Γης, και το νερό μπορεί να τη διαταράξει, οδηγώντας σε προβλήματα στις σχέσεις και στη σταθερότητα», συνεχίζει. «Επίσης, μην τοποθετείτε το κρεβάτι ή το γραφείο σας σε τοίχο που συνορεύει με την τουαλέτα.»