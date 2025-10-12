Φενγκ Σούι: Ειδικός προειδοποιεί ότι αυτό το είδος διακόσμησης στο σπίτι σας, φέρνει κακή τύχη

Η διακόσμηση του σπιτιού που φέρνει κακή τύχη σύμφωνα με το φενγκ σούι – “κάντε το σπίτι σας να μοιάζει με αγκαλιά”. Φωτογραφία: Pexels
Η διακόσμηση του σπιτιού που φέρνει κακή τύχη σύμφωνα με το φενγκ σούι – “κάντε το σπίτι σας να μοιάζει με αγκαλιά”. Φωτογραφία: Pexels

Το σπίτι σας θα πρέπει να είναι ένας ασφαλής χώρος όπου μπορείτε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να χαλαρώσετε πραγματικά. Δυστυχώς, μερικοί άνθρωποι χωρίς να το θέλουν και να το καταλαβαίνουν, καθιστούν αυτή την αποστολή αδύνατη λόγω της διακόσμησης που επιλέγουν.

Ένας ειδικός στο Φενγκ Σούι προειδοποίησε ότι η ύπαρξη ορισμένων τύπων διακόσμησης στο σπίτι σας φέρνει κακή τύχη. Σύμφωνα με το National Geographic Education, “Το Φενγκ Σούι είναι μια αρχαία κινέζικη τέχνη της διαρρύθμισης κτιρίων, αντικειμένων και χώρων σε ένα περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί αρμονία και ισορροπία”. 

Η παραβίαση των αρχών του Φενγκ Σούι μπορεί να είναι επιβλαβής για τον χώρο σας και για την επίδραση που έχει σε εσάς. Ο Ντέιβιντ Γουόνγκ, δημιουργός περιεχομένου, δάσκαλος του τσι και επιχειρηματίας ευεξίας, αναφέρθηκε σε αυτό σε ένα πρόσφατο βίντεο του στο TikTok.

Αξιοποιώντας την εξειδίκευσή του στο Φενγκ Σούι, επισημαίνει κάποια διακοσμητικά λάθη που θα πρέπει να αποφεύγετε στο σπίτι σας:

  • Επιθετική διακόσμηση – ειδικά στην κρεβατοκάμαρα
  • Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο ασφαλές και ήρεμο
  • Οι ειδικοί του φενγκ σούι συμβουλεύουν

Επιθετική διακόσμηση – ειδικά στην κρεβατοκάμαρα

«Αν έχετε έντονα  ή τρομακτικά διακοσμητικά στην κρεβατοκάμαρά σας, όπως μια εικόνα από τίγρη ή ένα σπαθί κρεμασμένο στον τοίχο, μπορεί να δημιουργείτε κακή ενέργεια», προειδοποίησε ο Γουόνγκ. «Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, όλα γύρω μας φέρουν ενέργεια», εξήγησε. «Και αυτά τα είδη αντικειμένων φέρνουν χάος, διαφωνίες και ένταση απευθείας στον προσωπικό σας χώρο».

Αν και κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν στο Φενγκ Σούι, η λογική του Γουόνγκ ήταν ακόμα ισχυρή. «Η κρεβατοκάμαρά σας πρέπει να είναι ένα καταφύγιο, μια ήρεμη απόδραση όπου μπορείτε να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας», τόνισε. «Αλλά αν τη γεμίσετε με αιχμηρά αντικείμενα, έντονες εικόνες ή οτιδήποτε αισθάνεστε επιθετικό, χαλάτε την αρμονία».

«Για παράδειγμα», πρόσθεσε, «αυτά τα διακοσμητικά σπαθιά μπορεί να φαίνονται ωραία, αλλά στο Φενγκ Σούι, θεωρούνται ως αντικείμενα που κόβουν την ενέργεια. Αυτό μπορεί να διαταράξει τις σχέσεις σας και να προκαλέσει ακόμη και άσκοπες φιλονικίες στο νοικοκυριό. Είναι σαν να προσκαλείτε την σύγκρουση να κοιμηθεί στο ίδιο δωμάτιο με εσάς».

Πρόσθεσε επίσης να αποφεύγετε να εκθέτετε “εικόνες από άγρια ζώα” όπως λιοντάρια, τίγρεις και αετούς, καθώς η ενέργειά τους μπορεί να κατακλύσει τον χώρο.

Ορισμένα φυτά, όπως το σιδηρόξυλο, επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς «συμβολίζουν την αντίσταση και την πείσμονα διάθεση», είπε ο Γουόνγκ. «Αυτή η ενέργεια μπορεί να διεισδύσει στον χώρο σας, οδηγώντας σε διαφωνίες ή ένταση στις σχέσεις σας».

Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο ασφαλές και ήρεμο

Η κρεβατοκάμαρά σας θα πρέπει να είναι ένας χώρος όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Όταν φέρνετε επιθετική ή κυρίαρχη διακόσμηση, διαταράσσετε την ήρεμη ισορροπία και επηρεάζετε αρνητικά την ικανότητά σας να ξεκουραστείτε.

«Κρατήστε την κρεβατοκάμαρά σας απαλή, ήρεμη και φιλόξενη», συμβούλεψε ο Γουόνγκ.

«Αντικαταστήστε οτιδήποτε έντονο ή υπερβολικά αιχμηρό με διακοσμήσεις που εμπνέουν ειρήνη και ισορροπία, όπως απαλή τέχνη, άνετες υφές ή απαλό φωτισμό. Θυμηθείτε, η κρεβατοκάμαρά σας πρέπει να μοιάζει με μια αγκαλιά, όχι με πεδίο μάχης».

Οι ειδικοί του Φενγκ Σούι συμβουλεύουν

Ο Κλιφ Ταν, αρχιτέκτονας και συγγραφέας του βιβλίου “Feng Shui Modern”, το είπε με αυτόν τον τρόπο: «Οι χώροι επηρεάζουν τη διάθεση και τα συναισθήματά σας — και αυτό μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα.  Σχεδόν πάντα αισθανόμαστε καλύτερα σε έναν όμορφο, ισορροπημένο χώρο, και αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την υγεία, τον πλούτο και την ευτυχία».

Ο Ταν πρόσθεσε ότι αυτή η έννοια μπορεί να επεκταθεί και στην κουζίνα, όπου η αποθήκευση των μαχαιριών σε συρτάρια είναι καλή ιδέα, καθώς αυτά «συμβολίζουν την επιθετικότητα».

Έτσι, αν θέλετε να δημιουργήσετε το πιο ήρεμο περιβάλλον — και να αποφύγετε άσκοπες διαφωνίες — είναι καλύτερο να αποφεύγετε οποιαδήποτε διακοσμητικά που είναι υπερβολικά επιθετικά. Οι πίνακες με λιοντάρια, αγκάθια κάκτων και τα κρεμασμένα σπαθιά φέρνουν μόνο ανεπιθύμητη ενέργεια.

