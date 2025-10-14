Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας – Επίσκεψη στην Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία Πολέμου

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, την Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία Πολέμου (U.S. Naval War Academy), στο Rhode Island της Βοστώνης.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις από τον διοικητή της Ακαδημίας και θα ενημερωθεί για τα προγράμματα κατασκευής Μη Επανδρωμένων Θαλάσσιων Σκαφών («drones») Επιφάνειας και Υποβρύχιων καθώς και «anti-drones».

Επιπρόσθετα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί στη Βοστώνη με ακαδημαϊκούς φορείς αμερικανικών Πανεπιστημίων και στελέχη εταιρειών των ΗΠΑ που ειδικεύονται στους τομείς της Καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοάμυνας και της Ασφάλειας.

19:32 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

