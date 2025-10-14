Γρεβενά: Με 60 ράμματα κυνηγός που δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Επίθεση από αγριογούρουνο δέχτηκε ένας κυνηγός το απόγευμα της Κυριακής στα Γρεβενά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε σε περιοχή της Δεσκάτης όταν ο κυνηγός δέχτηκε από πίσω επίθεση από αγριογούρουνο, το οποίο ήταν τραυματισμένο από άλλους κυνηγούς.

Η παρέα του κυνηγού έσπευσε να τον βοηθήσει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, χρειάστηκε να του γίνουν 60 ράμματα κυρίως στην πλάτη.