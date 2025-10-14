Ένταση μετά την πορεία στην Πάτρα – Δημοσιογράφος καταγγέλλει επίθεση από συνδικαλιστές – ΦΩΤΟ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, λίγο μετά την πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας, με θύμα δημοσιογράφο, ο οποίος καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από συνδικαλιστές.

Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα από σχολείο – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός – Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν συνδικαλιστές μετέβησαν στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση της απεργίας και να μην δουλέψουν συνεργεία που πραγματοποιούν εργασίες ανάπλασης στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, υπήρξε ένταση μεταξύ συνδικαλιστών και εργαζομένων.

Στο σημείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση όταν επιχείρησε να καταγράψει το περιστατικό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΡΑ

Μαρινάκης: «Βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου»

Το περιστατικό καταδίκασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης έγραψε:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές.
Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.
Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος.
Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα».

Το περιστατικό καταδικάστηκε και από συναδέλφους του θύματος.

Η απάντηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας

Την δική της απάντηση στις καταγγελίες έδωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας. Σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει:

«Σήμερα, μέρα πανελλαδικής απεργίας, όπου εργαζόμενοι συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία που οργάνωσαν 38 εργατικά κέντρα, 18 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια συνδικάτα, γνωστός σε όλους δημοσιογράφος για το μένος του απέναντι στο οργανωμένο κίνημα και τα σωματεία, έστησε για ακόμη μία φορά τις γνωστές προβοκάτσιες, ότι δήθεν δέχτηκε επίθεση από συνδικαλιστές.

Πρόκειται για αισχρά ψέματα από γνωστό αντικομμουνιστή δημοσιογράφο και απεργοσπάστη, αφού την ίδια ώρα, που οι συνάδελφοί του συμμετείχαν στη στάση εργασίας της ΠΟΕΣΥ, ο ίδιος έκανε παρέμβαση ενάντια στην απεργία, το συνδικαλιστικό κίνημα και τους συνδικαλιστές της πόλης μας. Μάλιστα κάλεσε την αστυνομία και προχώρησε σε προσφυγή στα δικαστήρια ενάντια σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, που περιφρουρούσαν την απεργία τους, ποινικοποιώντας έτσι το απεργιακό δικαίωμα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λαό της Πάτρας να συνεχίσουν την πάλη τους ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα της κυβέρνησης της ΝΔ που νομοθετεί την 13ωρη δουλειά – σκλαβιά. Να δυναμώσουν των αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και αστικών κομμάτων που τους μαυρίζουν τη ζωή».

 

