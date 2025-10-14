Βαρύ πένθος για την Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνάει η Βικτώρια Καρύδα, καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε το ίδιο το μοντέλο, μέσα από αναρτήσεις που έκανε την Τρίτη (14/10) στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Η Βικτώρια Καρύδα στα stories που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την κηδεία της μητέρας της, καθώς και μία φωτογραφία της θανούσας.

Στις αναρτήσεις της, το γνωστό μοντέλο έχει γράψει στα Ρωσικά: «Η αγαπημένη μου μητέρα. Ο άγγελός μας».

Σε συνέντευξή της το 2024 στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η Βικτώρια Καρύδα είχε μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, μετά την δολοφονία του συζύγου της.

Τότε, είχε πει ότι: «Από αυτό που έχει συμβεί, δεν ήθελα να βγαίνω πολύ στον κόσμο. Είχα καταλάβει ότι όταν είσαι μόνη σου σε κλειστό χώρο και δεν βγαίνεις, δεν έχεις παρέες και ανθρώπους δίπλα σου, τρελαίνεσαι. Τον τελευταίο καιρό “λύγισα”, πριν από μερικούς μήνες παραλίγο να φύγω από τη ζωή.

Είναι απίστευτο πράγμα, όταν παλεύεις 6 χρόνια μετά τον θάνατο του άνδρα σου και προσπαθείς να κάνεις πράγματα, να μην έχεις αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σου, να δίνεις χαρά στα παιδιά και να κάνεις πολλά πράγματα μόνη σου στη ζωή. “Λύγισα”, αλλά ευτυχώς ο Θεούλης ήταν δίπλα μου και όλα καλά τώρα.

Υπήρξαν άνθρωποι να με στηρίξουν, έχω κοντινούς και καλούς φίλους, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι όλοι αληθινοί, μετά φάνηκε ποιοι είναι αληθινοί φίλοι. Πάλευα με όλο αυτό χρόνια και δεν πήγαινα ούτε στους ψυχολόγους.

Πίστευα ότι είμαι δυνατή, αλλά έπειτα από σχεδόν 6 χρόνια, κατάλαβα ότι η Βικτώρια – ξαφνικά σε ένα μικρό διάστημα – έχασε 9 κιλά. Καταλάβαινα ότι “φεύγω”. Φοβόμουν πάρα πολύ, δεν μπορούσα να παλέψω με τον εαυτό μου, αλλά βρήκα τη δύναμη μέσω φίλων και πάλεψα πάλι με τον εαυτό μου να γίνω καλύτερα».