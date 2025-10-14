Φωτεινή Γεωργαντά για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Κρατάω τα καλά στοιχεία αυτής της σχέσης…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Φωτεινή Γεωργαντά, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (14/10). Η γνωστή παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων μίλησε και για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, με τον οποίο στο παρελθόν είχαν υπάρξει παντρεμένοι. Η ίδια τόνισε πως κρατάει τα καλά της σχέσης της με τον πρώην σύζυγό της.

Αναφερόμενη στους γονείς της, η Φωτεινή Γεωργαντά εξομολογήθηκε πως: «”Έχασα” το 2021 τον πατέρα μου από τον Covid, αυτό με σημάδεψε πολύ και με άλλαξε λίγο. Ενώ ήμουν ένα πολύ χαρούμενο και ευδιάθετο άτομο, πέρασα φάση έντονης κατάθλιψης. Η μαμά αρρώστησε και αυτή. Δυστυχώς περνάμε εκεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, που έχει να κάνει με την γεροντική άνοια, μεγάλη και η μαμά. Ξαφνικά ένιωσα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, που είχαμε μία πολύ ιδιαίτερη και στενή σχέση, ότι όλος αυτός ο δεσμός, ότι η αλυσίδα αυτή έσπασε».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον γάμο της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, η παρουσιάστρια απάντησε ότι: «Είναι λάθος να μετανιώνουμε για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Όταν μιλάω τώρα για τη σχέση μου με τον Ανδρέα, σαφώς ήταν αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου. Από κει και πέρα, προχωράμε, οι άνθρωποι αλλάζουμε, αλλάζουν οι καταστάσεις. Κρατάω τα καλά στοιχεία αυτής της σχέσης και του εύχομαι τα καλύτερα».