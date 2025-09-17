Ανδρέας Μικρούτσικος για Σταμάτη Κραουνάκη: «Μπροστά στο φέρετρο του Θάνου κλαίγαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου»

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μοιράστηκαν στον αέρα του «Buongiorno» ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Σταμάτης Κραουνάκης, με αφορμή την παρουσία του συνθέτη στην εκπομπή. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε για πρώτη φορά μια προσωπική ανάμνηση που είχε κρατήσει μέχρι σήμερα μακριά από τη δημοσιότητα.

«Σταμάτη, μου έχεις κάνει τη μεγαλύτερη και ωραιότερη αγκαλιά. Από εκείνη τη μέρα θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα, αλλά την αγκαλιά τη θυμάμαι καλά, δεν ξεχνιέται, στον θάνατο του Θάνου!», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος απευθυνόμενος στον συνθέτη.

Στη συνέχεια, θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία και με τους συνεργάτες του: «Στον θάνατο του Θάνου, με βρίσκει ο Σταμάτης και με αγκαλιάζει τόσο σφιχτά, τόσο ουσιαστικά και αρχίζει και κλαίει κι αυτός κι εγώ τόσο σπαραχτικά… Ο Σταμάτης με είχε μπροστά στο φέρετρο του Θάνου και με έσφιγγε και κλαίγαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης, εμφανώς συγκινημένος, του απάντησε: «Ανδρέα μου, δεν αγκαλιάζουν τα χέρια μου, αγκαλιάζει η καρδιά μου».