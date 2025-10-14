Χαρίτσης: «Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και μαζί του και η κυβέρνηση της Δεξιάς»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής κατά την ομιλία του για το εργασιακό νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για «νομιμοποίηση της εργασιακής εξάντλησης» και «εγχειρίδιο της φτηνής ανάπτυξης».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «το νομοσχέδιο αποτελεί δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς τους εργοδότες της φτηνής ανάπτυξης και της κερδοσκοπίας», σχολιάζοντας πως «οι πολίτες βλέπουν να συζητούν πολιτικοί που δεν θα επηρεαστούν ποτέ από τις ρυθμίσεις αυτές και νιώθουν θυμό, απέχθεια και απόγνωση απέναντι σε μια κυβέρνηση που θεσμοθετεί το άδικο». Όπως είπε, «με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ζητά από τους εργαζόμενους να δουλεύουν 12 και 13 ώρες τη μέρα», ενώ «η πίεση παρουσιάζεται ως συναίνεση, η εξάντληση βαφτίζεται “ευελιξία”». « Το 74% των εργαζομένων δηλώνουν ότι επιστρέφουν εξαντλημένοι από τη δουλειά, 87% εργάζονται υπό άγχος και 47% σε σωματική καταπόνηση», επισήμανε.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα του 2025, στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη: εξαντλητική, ανασφαλής και φτηνή», πρόσθεσε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει επιλέξει συνειδητά ένα μοντέλο φτηνής ανάπτυξης που βασίζεται στη φθορά και όχι στη γνώση».

Συνεχίζοντας, καταλόγισε «ταξική αλαζονεία και πολιτικό θράσος» στην υπουργό Εργασίας που «ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν το καλό τους, ότι απεργούν και χάνουν το μεροκάματο ‘για την πλάκα τους’, ενώ θα έπρεπε τώρα ‘να τρέχουν περιχαρείς στα λιβάδια με λυτές τις κοτσίδες’».

«Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά γιατί απεργούν και διαδηλώνουν σήμερα, ανέφερε ο Αλ. Χαρίτσης, που καυτηρίασε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι απευθύνονται στους εργαζόμενους ως άλλες «Μαρίες Αντουανέτες».

«Η κυβέρνηση νομοθετεί με συνέπεια προς όφελος των λίγων και σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας», είπε αναφερόμενος στο σύνολο των «αντεργατικών νόμων» των Βρούτση, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως, οι οποίοι «συγκροτούν ένα πλέγμα που καταλύει το εργατικό δίκαιο». «Δεν πρόκειται για ανικανότητα, αλλά για ταξική στρατηγική υπέρ της εργοδοτικής αυθαιρεσίας», τόνισε, ενώ απευθυνόμενος στις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης εντός και εκτός Βουλής ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως «πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση μισθών και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων», «να αποκατασταθούν οι προστατευτικές διατάξεις του εργατικού δικαίου», «να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας», «να τελειώνουμε με τη φτηνή ανάπτυξη, την εργασιακή εξάντληση και την υποκρισία». «Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Και μαζί του, η κυβέρνηση της Δεξιάς», κατέληξε.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στη συμφωνία ειρήνευσης που υπεγράφη χθες στην Αίγυπτο λέγοντας πως «οι εικόνες από την επιστροφή των Παλαιστίνιων κρατουμένων και των Ισραηλινών ομήρων είναι μια χαραμάδα ελπίδας». Συμπλήρωσε ότι ο αγώνας για «μόνιμη ειρήνη που περνάει μέσα από τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» συνεχίζεται.

