Βίντεο: Άγριο ξύλο και 7 συλλήψεις για μια λάθος παραγγελία σε εστιατόριο

Μια παραγγελία που πήγε στραβά οδήγησε σε μια αιματηρή συμπλοκή μεταξύ επτά ατόμων, μέσα σε κατάστημα εστίασης στο Τέξας, μετατρέποντας το εστιατόριο σε ρινγκ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε υποκατάστημα του Whataburger στο Σαν Αντόνιο. Η Αστυνομία του Σαν Αντόνιο δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο KSAT ότι όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο καβγάς είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο παρέες πελατών εξαιτίας μίας λανθασμένης παραγγελίας.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει μέλη των δύο ομάδων να επιτίθενται το ένα στο άλλο, με γροθιές και κλωτσιές, ρίχνοντας ανθρώπους στο πάτωμα του καταστήματος.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν αργότερα απεικονίζουν αίματα να καλύπτουν τα καθίσματα και το δάπεδο της αλυσίδας fast food. Η αστυνομία συνέλαβε επτά άτομα, τα οποία κατηγορούνται για επίθεση που προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Η Rebecca Noel, μητέρα ενός από τους εμπλεκόμενους, έκανε ανάρτηση στο Facebook μαζί με το βίντεο της συμπλοκής, υποστηρίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος της υπαλλήλου.

«Ένα μέρος από την παραγγελία άλλου τραπεζιού δόθηκε κατά λάθος στον γιο μου και στους φίλους του. Αντί το προσωπικό να αναγνωρίσει το λάθος του, φέρεται να είπε στους άλλους πελάτες: “Αυτοί έχουν το φαγητό σας”», έγραψε η Noel.

«Λίγες στιγμές αργότερα, αυτοί οι άνθρωποι πλησίασαν τον γιο μου και τους φίλους του, και μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε πολύ πέρα από μια απλή παρεξήγηση – σε μια βίαιη επίθεση», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για αυτό που συνέβη. Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει σε αυτό το σημείο», τόνισε στη συνέχεια.

Η εκδοχή της Noel δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο αποτελεί πλέον μέρος της έρευνάς της. Παρά το χάος, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ ούτε η αλυσίδα Whataburger, ούτε το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Αντόνιο, ούτε η Rebecca Noel απάντησαν στα αιτήματα της New York Post για σχολιασμό μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.