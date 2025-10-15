Σούπερ μάρκετ: Ανακοινώθηκαν μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς – Η λίστα με τα προϊόντα

Enikos Newsroom

οικονομία

σούπερ μάρκετ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε ότι  «Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης. Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων».

«Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας. Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν» πρόσθεσε ο υπουργός.

O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε: «Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ’ όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».

Η λίστα με τα προϊόντα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το πιο κοινό λάθος στην άσκηση που κάνουν οι άντρες, σύμφωνα με φυσικοθεραπευτές

45χρονη που υπέφερε από ίλιγγο και ζαλάδες βρήκε τη λύση με μια φυσική θεραπεία που της πρότεινε γιατρός

Σούπερ μάρκετ: Αυτή είναι η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Ανακαλύφθηκε θησαυρός αξίας 1 εκατ. δολαρίων ανοικτά των ακτών της Φλόριντα – Περιείχε πάνω από 1.000 ασημένια και χρυσά νο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν φούρναρη σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:32 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σήμερα αρχίζει η διάθεση του – Τι πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε το επίδομα

Σήμερα άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ...
07:52 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Mπορεί η τιμή στο αγαπημένο σνακ των Ελλήνων, το σουβλάκι να έχει πάρει το τελευταίο διάστημα ...
07:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις από 5% έως 25% σε 1.000 προϊόντα – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Λίγο πριν από τις 8 σήμερα το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένεται να ανακο...
19:15 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Σκλαβενίτης: Έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ στους εργαζομένους της

H διοίκηση της Σκλαβενίτης προχώρησε ακόμη μία χρονιά σε παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης