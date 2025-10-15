Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

σουβλάκι

Mπορεί η τιμή στο αγαπημένο σνακ των Ελλήνων, το σουβλάκι να έχει πάρει το τελευταίο διάστημα την ανιούσα, ωστόσο δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα οι καταναλωτές να αγοράζουν ελαφρώς φθηνότερα το κοτόπουλο από τα ψητοπωλεία της Αττικής.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος ψητοπωλών Αττικής, Νίκος Αγγελοσούλης μιλώντας στο enikonomia.gr « μπορεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους οι τιμές πώλησης τόσο στο σουβλάκι κοτόπουλο όσο και στο γύρο κοτόπουλο να μειωθούν  κατά 5% με 7% δηλαδή κατά 0,20 ευρώ για τους καταναλωτές εάν συνεχιστεί η πτωτική πορεία στην τιμή αγοράς του εν λόγω κρέατος και το επόμενο διάστημα. Αυτό θα αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται με κοτόπουλο (πχ σκάρας, σούβλας, κεμπάπ κλπ)».

Κοτόπουλο: Πόσο αναμένεται μειωθούν οι τιμές στο τυλιχτό και στο καλαμάκι 

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελοσούλη, η μέση τιμή:

  • ενός γύρου κοτόπουλου στην Αττική take away διαμορφώνεται στα 3,60 ευρώ και ενδέχεται να μειωθεί στα 3,40 ευρώ εάν ισχύσει αυτή η πρόβλεψη. Ωστόσο υπάρχουν ψητοπωλεία που πωλούν το γύρο κοτόπουλο στα 3,20 ευρώ και κάποια άλλα στο 4,10 ευρώ.
  • στο σουβλάκι κοτόπουλο στην Αττική take away ανέρχεται γύρω στα 2,50 ευρώ και μπορεί να πέσει στα 2,30 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι πωλούνταν στα 2,30 ευρώ.

Ενώ όσον αφορά στο εάν οι τιμές στον γύρο κοτόπουλο και στο σουβλάκι κοτόπουλο μπορεί να μειωθούν κατά 0,40 ευρώ και όχι κατά 0,20 ευρώ ο κ. Αγγελοσούλης εκτιμά πως αυτό είναι δύσκολο να γίνει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα καθώς οι τιμές τους διαμορφώνονται και με βάση άλλους παράγοντες όπως από το ενοίκιο που καλείται να πληρώσει ένα ψητοπωλείο, από τα λειτουργικά κόστη που έχει κλπ.

Ποια είναι η εικόνα στο χοιρινό

Επίσης ο πρόεδρος ψητοπωλών Αττικής αναφέρεται και στο χοιρινό κρέας.  Όπως  υποστηρίζει ο κ. Αγγελοσούλης οι μέσες τιμές στην Αττική για take away στο τυλιχτό χοιρινό είναι στα 3,70 ευρώ με 3,80 ευρώ και το καλαμάκι κοστίζει περίπου 2,50 ευρώ στον καταναλωτή.

Και συνεχίζει λέγοντας πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δεν αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές στο τυλιχτό χοιρινό και στο σουβλάκι χοιρινό και προβλέπεται να παραμείνουν στα υφιστάμενα επίπεδα και το επόμενο διάστημα.

 

 

 

