Οι αθλητικές μεταδόσεις 15/10/2025

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν για την Euroleague και οι ευρωπαϊκοί αγώνες της ΑΕΚ, του Προμηθέα και του Πανιωνίου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10/2025):

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Μπουργκ Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σολνόκι FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports Start Παρί – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Euroleague

