Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας

Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού

Ημέρα Υγείας του Μαστού

Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών

Γεγονότα

Ο βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχηδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φύλο γερμανικής προελεύσεως. 1837: Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα (Σχολείο των Τεχνών).

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1949: Τερματίζεται και τυπικά ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα. Ο ραδιοσταθμός της «Ελεύθερης Ελλάδας» μεταδίδει την ανακοίνωση της προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης ότι ο Δημοκρατικός Στρατός σταματά τις επιχειρήσεις. Η χώρα βγαίνει βαθιά διχασμένη και εξαντλημένη.

Το Νόμπελ Ειρήνης μοιράζονται οι Νοτιοαφρικανοί Φρ. Ντε Κλερκ και Νέλσον Μαντέλα. 1997 : Ο Βρετανός πιλότος Άντι Γκριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που σπάει το φράγμα του ήχου στη στεριά, οδηγώντας το υπερηχητικό όχημα ThrustSSC στην έρημο Black Rock της Νεβάδα. Επιτεύχθηκε ταχύτητα περίπου 1.228 χλμ/ώρα, ξεπερνώντας το όριο της ταχύτητας του ήχου και σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ..

Με δημοψήφισμα στο Ιράκ εγκρίνεται (με 78,5% υπέρ έναντι 21,4% κατά) το νέο Σύνταγμα. 2017: Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Άλισα Μιλάνo δημοσιεύει το tweet με το μήνυμα «Me too», καλώντας γυναίκες να μοιραστούν εμπειρίες παρενόχλησης. Μέσα σε λίγες ώρες γεννιέται το κίνημα #MeToo, που θα αλλάξει παγκοσμίως τον τρόπο που συζητείται η σεξουαλική βία και η ισότητα των φύλων.

Γεννήσεις

70 π.Χ .: Βιργίλιος, ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Αινιάδα». (Θαν. 21/9/19 π.Χ.)

Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Έλληνας συγγραφέας. (Θαν. 25/10/1929) 1979: Ντορέττα Παπαδημητρίου, Ελληνίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια

Θάνατοι