Ντόναλντ Τραμπ: Απένειμε στον δολοφονημένο… Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απονέμει μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας και στην Έρικα Κερκ στον Κήπο με τα Ρόδα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρασημοφόρησε χθες, Τρίτη, μεταθανάτια τον σύμμαχό του Τσάρλι Κερκ – διαμορφωτή της κοινής γνώμης – ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης, απονέμοντάς του την κορυφαία αμερικανική πολιτική διάκριση, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έκρινε ότι ο νέος άνδρας, που σκοτώθηκε από σφαίρα σε ηλικία 31 ετών, έγινε «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας», συγκρίνοντάς τον – κατά την άποψή του – με τον Σωκράτη, τον Άγιο Πέτρο, τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Ο Τραμπ στάθηκε στον ιδιαίτερα ενεργό ρόλο του Τσάρλι Κερκ στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του, ενόψει των περυσινών προεδρικών εκλογών.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τελετής στους κήπους του Λευκού Οίκου, καταφέρθηκε επίσης εναντίον ενός πολιτικού χώρου που βρίσκεται πλέον μόνιμα στο ρητορικό του στόχαστρο: της άκρας αριστεράς, η οποία – όπως είπε – ακολουθεί «την ιδεολογία του διαβόλου».

«Βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», τόνισε ο κ. Τραμπ, ο οποίος διέταξε την ανάπτυξη του στρατού σε διάφορες πόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, αψηφώντας την εναντίωση τοπικών αξιωματούχων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει πως η πολιτική βία στις ΗΠΑ οφείλεται αποκλειστικά στην αριστερά. Ουδέποτε αναφέρεται σε επιθέσεις εναντίον προσωπικοτήτων των Δημοκρατικών.

Η χήρα του δολοφονημένου οπαδού του κ. Τραμπ παρέλαβε την τιμητική διάκριση εξ ονόματος του θανόντος και εκφώνησε μια ομιλία που διέκοπτε επανειλημμένα, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματά της.

«Σε όλους, όλοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας», είπε η Έρικα Κερκ, η οποία διαδέχθηκε τον εκλιπόντα σύζυγό της στην ηγεσία της οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής δεξιάς Turning Point USA.

«Η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του», πρόσθεσε.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ σημείωσε επίσης πως, αν ο σύζυγός της ζούσε, «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» στις προεδρικές εκλογές του μέλλοντος.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του τραμπιστή influencer, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να γίνει στις 30 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες ότι ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, διότι – σύμφωνα με το υπουργείο – «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», αναρτώντας μέσω της πλατφόρμας Χ (X) αποσπάσματα των ενοχοποιητικών μηνυμάτων που τους αποδίδονται.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακυρώσει επανειλημμένα θεωρήσεις διαβατηρίων εξαιτίας των πολιτικών απόψεων των δικαιούχων — πρακτική τουλάχιστον αμφιλεγόμενη, την οποία όμως υπερασπίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ιδίως στις περιπτώσεις φοιτητών που είχαν εκφραστεί υπέρ των Παλαιστινίων.

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πολλοί Αμερικανοί που τον είχαν επικρίνει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ενημερώθηκαν πως απολύθηκαν από τις εργασίες τους, εξαιτίας των σχολίων τους για την υπόθεση.

