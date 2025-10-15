Ασπρόπυργος: Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου – Βίντεο ντοκουμέντο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ένα απίστευτο εύρημα αποκάλυψαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, όταν εντόπισαν ηρωίνη κρυμμένη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είχε σκεφτεί έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να υποψιαστεί κανείς. Ωστόσο, η επιχείρηση της Αστυνομίας, που βασίστηκε σε αξιόπιστες πληροφορίες και πολυήμερη παρακολούθηση, αποκάλυψε την παράνομη δραστηριότητά του.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε από το Star, φαίνονται οι αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια να πραγματοποιούν έφοδο στο σπίτι Ρομά στον Ασπρόπυργο. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. σπάνε την πόρτα, εισβάλλουν στον χώρο και συλλαμβάνουν τον ύποπτο, ο οποίος εμφανίζεται έκπληκτος, ρωτώντας γιατί τον συνέλαβαν, χωρίς να φαντάζεται ότι οι αρχές γνώριζαν πού ακριβώς είχε κρύψει τα ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί πήγαν κατευθείαν στο σημείο όπου συνδεόταν το πλυντήριο και, ανοίγοντας τον σωλήνα αποχέτευσης, εντόπισαν μια μπλε σακούλα. Μέσα σε αυτή βρήκαν 193 γραμμάρια ηρωίνης, ποσότητα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς –όπως σημειώνεται– κάθε δόση που διακινείται στο κέντρο της Αθήνας δεν ξεπερνά τα 5 γραμμάρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Παρά την παραδοχή του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, οι Αρχές αναζητούν ...
23:45 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Στο εδώλιο οι «3» την Τετάρτη για τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Έως 3 χρόνια η διάρκεια της «μεγάλης δίκης» της 23ης Μαρτίου

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγ...
23:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Πώς βρέθηκε το 3χρονο κοριτσάκι από την παιδική στη μεγάλη πισίνα – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ για το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων

Στο ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου το 3χρονο κοριτσάκι, βρετανικής καταγω...
22:50 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: «Κλειδί» το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε πριν από το διπλό φονικό ο 22χρονος συνεργός – Υποστηρίζει ότι πέταξε σε υπόνομο το κινητό του

Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπιν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης