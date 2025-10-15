Ασπρόπυργος: Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα απίστευτο εύρημα αποκάλυψαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, όταν εντόπισαν ηρωίνη κρυμμένη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είχε σκεφτεί έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να υποψιαστεί κανείς. Ωστόσο, η επιχείρηση της Αστυνομίας, που βασίστηκε σε αξιόπιστες πληροφορίες και πολυήμερη παρακολούθηση, αποκάλυψε την παράνομη δραστηριότητά του.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε από το Star, φαίνονται οι αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια να πραγματοποιούν έφοδο στο σπίτι Ρομά στον Ασπρόπυργο. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. σπάνε την πόρτα, εισβάλλουν στον χώρο και συλλαμβάνουν τον ύποπτο, ο οποίος εμφανίζεται έκπληκτος, ρωτώντας γιατί τον συνέλαβαν, χωρίς να φαντάζεται ότι οι αρχές γνώριζαν πού ακριβώς είχε κρύψει τα ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί πήγαν κατευθείαν στο σημείο όπου συνδεόταν το πλυντήριο και, ανοίγοντας τον σωλήνα αποχέτευσης, εντόπισαν μια μπλε σακούλα. Μέσα σε αυτή βρήκαν 193 γραμμάρια ηρωίνης, ποσότητα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς –όπως σημειώνεται– κάθε δόση που διακινείται στο κέντρο της Αθήνας δεν ξεπερνά τα 5 γραμμάρια.