Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έκλεισε «εισιτήριο» για τις ΗΠΑ, η Αγγλία – Νέο ρεκόρ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο δρόμος προς το Μουντιάλ 2026 αρχίζει να ξεκαθαρίζει, καθώς ήδη 25 εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η Αγγλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που «σφράγισε» και μαθηματικά το εισιτήριό της για τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Ισπανία εξασφάλισε τουλάχιστον μια θέση στα μπαράζ. Την ίδια στιγμή, η Ιταλία διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για την κορυφή του ομίλου, ενώ η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση, χωρίς ωστόσο να την «κλειδώσει».

Η Αγγλία, με ηγέτη τον Χάρι Κέιν, επικράτησε με το εμφατικό 5-0 επί της Λετονίας στη Ρίγα και εξασφάλισε την πρόκριση δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των προκριματικών. Τα «Τρία Λιοντάρια» σημείωσαν έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στον 11ο όμιλο. Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ βρίσκεται επτά βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Αλβανία, η οποία αυτή τη φορά είχε ρεπό. Παράλληλα, οι Άγγλοι συνεχίζουν να διατηρούν ανέπαφη την εστία τους, γεγονός που τους φέρνει στην κορυφή της στατιστικής μαζί με την Ισπανία, τη μοναδική ομάδα που έχει αντίστοιχη αμυντική επίδοση.

Την ίδια βραδιά, η Ισπανία συνέχισε ακάθεκτη, νικώντας τη Βουλγαρία με 4-0 και εξασφαλίζοντας τουλάχιστον τη συμμετοχή της στα μπαράζ, ενώ παραμένει το φαβορί για την απευθείας πρόκριση από τον 5ο όμιλο. Οι «φούριας ρόχας» προηγούνται με τρεις βαθμούς της Τουρκίας, που επικράτησε με 4-1 της Γεωργίας. Παράλληλα, η Ιταλία κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της πρώτης θέσης στον 9ο όμιλο, χάρη στη νίκη της με 3-0 απέναντι στο Ισραήλ, δείχνοντας ότι παραμένει διεκδικήτρια της κορυφής.

Η Πορτογαλία, από την πλευρά της, έφτασε κοντά στην πρόκριση, όμως ο Ντομινίκ Σομποσλάι χάλασε τα σχέδια των Ιβήρων στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το 2-2 για την Ουγγαρία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 40 του χρόνια, πέτυχε δύο γκολ και κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ, φτάνοντας τα 40 τέρματα σε προκριματικά Παγκοσμίων Κυπέλλων και αναδεικνυόμενος κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Παρά την ισοπαλία, η Πορτογαλία παραμένει αγκαλιά με την πρόκριση, αφού δύο αγωνιστικές πριν το τέλος μετρά 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από την Ουγγαρία.