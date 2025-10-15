Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έκλεισε «εισιτήριο» για τις ΗΠΑ, η Αγγλία – Νέο ρεκόρ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κριστιάνο Ρονάλντο - Εθνική Πορτογαλίας
epa12454105 Portugal player Cristiano Ronaldo missing a shot on goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers soccer match between Portugal and Hungary at the Jose Alvalade stadium, in Lisbon, Portugal, 14 October 2025. EPA/TIAGO PETINGA

Ο δρόμος προς το Μουντιάλ 2026 αρχίζει να ξεκαθαρίζει, καθώς ήδη 25 εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η Αγγλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που «σφράγισε» και μαθηματικά το εισιτήριό της για τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Ισπανία εξασφάλισε τουλάχιστον μια θέση στα μπαράζ. Την ίδια στιγμή, η Ιταλία διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για την κορυφή του ομίλου, ενώ η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση, χωρίς ωστόσο να την «κλειδώσει».

Η Αγγλία, με ηγέτη τον Χάρι Κέιν, επικράτησε με το εμφατικό 5-0 επί της Λετονίας στη Ρίγα και εξασφάλισε την πρόκριση δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των προκριματικών. Τα «Τρία Λιοντάρια» σημείωσαν έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στον 11ο όμιλο. Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ βρίσκεται επτά βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Αλβανία, η οποία αυτή τη φορά είχε ρεπό. Παράλληλα, οι Άγγλοι συνεχίζουν να διατηρούν ανέπαφη την εστία τους, γεγονός που τους φέρνει στην κορυφή της στατιστικής μαζί με την Ισπανία, τη μοναδική ομάδα που έχει αντίστοιχη αμυντική επίδοση.

Την ίδια βραδιά, η Ισπανία συνέχισε ακάθεκτη, νικώντας τη Βουλγαρία με 4-0 και εξασφαλίζοντας τουλάχιστον τη συμμετοχή της στα μπαράζ, ενώ παραμένει το φαβορί για την απευθείας πρόκριση από τον 5ο όμιλο. Οι «φούριας ρόχας» προηγούνται με τρεις βαθμούς της Τουρκίας, που επικράτησε με 4-1 της Γεωργίας. Παράλληλα, η Ιταλία κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της πρώτης θέσης στον 9ο όμιλο, χάρη στη νίκη της με 3-0 απέναντι στο Ισραήλ, δείχνοντας ότι παραμένει διεκδικήτρια της κορυφής.

Η Πορτογαλία, από την πλευρά της, έφτασε κοντά στην πρόκριση, όμως ο Ντομινίκ Σομποσλάι χάλασε τα σχέδια των Ιβήρων στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το 2-2 για την Ουγγαρία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 40 του χρόνια, πέτυχε δύο γκολ και κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ, φτάνοντας τα 40 τέρματα σε προκριματικά Παγκοσμίων Κυπέλλων και αναδεικνυόμενος κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Παρά την ισοπαλία, η Πορτογαλία παραμένει αγκαλιά με την πρόκριση, αφού δύο αγωνιστικές πριν το τέλος μετρά 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από την Ουγγαρία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έδειχναν κουρασμένοι, οι αποφάσεις τους δεν ήταν αποτελεσματικές

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, σε ...
23:57 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Μπιλμπάο – Περιστέρι 81-84: «Πέταξε» στην πρεμιέρα του Europe Cup με επικό «διπλό»

Το Περιστέρι έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, πετυχαίνοντας μια σπουδαία...
23:20 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82: «Τουρκική» απόδραση από το ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με ψυχή και αποφασιστικότητα απέναντι στην Εφές, όμως δεν άντεξε ως το τέλ...
18:44 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας σε ηλικία 92 ετών

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση ότι ο Γιάννης Κόλλιας πέθανε την Τρίτη (14/10...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης