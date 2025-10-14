Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82: «Τουρκική» απόδραση από το ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με ψυχή και αποφασιστικότητα απέναντι στην Εφές, όμως δεν άντεξε ως το τέλος και γνώρισε την ήττα με 78-82, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι «ερυθρόλευκοι», κουρασμένοι από τα συνεχόμενα ματς και με σημαντικές απουσίες, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν με νίκη την τρίτη αναμέτρηση σε πέντε ημέρες, βλέποντας τον Αϊζάια Κορντινιέ να πετυχαίνει καθοριστικά καλάθια στο φινάλε και να χαρίζει τη νίκη στους Τούρκους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε εντυπωσιακά στο παρκέ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει τρία συνεχόμενα τρίποντα και να διαμορφώνει το 12-2 στο 4ο λεπτό. Η Εφές, ωστόσο, αντέδρασε αμέσως, με σερί 0-10 και πρωταγωνιστή τον Σέιν Λάρκιν, που οδήγησε τους φιλοξενούμενους στο προσπέρασμα με 14-15. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να σκοράρουν με εντυπωσιακή ευστοχία έξω από τα 6,75 μ. (6/7 τρίποντα), με τον Άλεκ Πίτερς να παίρνει τη σκυτάλη και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με υψηλό σκορ, 25-28.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μπαρτζώκας επιχείρησε να «σφίξει» την άμυνα με την ταυτόχρονη παρουσία Παπανικολάου και Γουόρντ, όμως η Εφές βρήκε ρυθμό και σταδιακά πήρε προβάδισμα, φτάνοντας μέχρι το 31-41 στο 14ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Ο Γουόρντ οργάνωσε το παιχνίδι με ψυχραιμία, ο Παπανικολάου σκόραρε κρίσιμα τρίποντα και οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν την κατάσταση, προηγούμενοι 42-41 στο 17ο λεπτό, για να κλείσουν τελικά το ημίχρονο μπροστά με 51-48.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, με τον Γουόρντ να συνεχίζει να ηγείται και το σκορ να φτάνει στο 57-50. Η Εφές, όμως, αντέδρασε ξανά, εκμεταλλευόμενη τις ασίστ του Παπαγιάννη και πέρασε μπροστά με 59-61 στο 27’. Οι Πειραιώτες απάντησαν με παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, «ταΐζοντας» τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Πίτερς έδωσε ανάσα με ακόμη ένα τρίποντο (67-61). Παρ’ όλα αυτά, οι Τούρκοι βρήκαν λύσεις και ισοφάρισαν λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου (67-67).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το ματς πήρε χαρακτήρα πραγματικού θρίλερ. Ο Μπαρτζώκας δοκίμασε σχήματα με Λι, Νιλικίνα, Πίτερς και Βεζένκοφ, όμως ένα αντιαθλητικό φάουλ του Λι έδωσε προσωρινό προβάδισμα στην Εφές (67-70). Ο Ολυμπιακός επέστρεψε εκ νέου, με τον Πίτερς να σκοράρει για το 73-72, ενώ ο Χολ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 76-74 στο 38’. Εκεί, ο Κορντινιέ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ευστοχώντας σε κρίσιμα σουτ για το 76-77 και το 78-79, με τον Ολυμπιακό να μην βρίσκει απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις.

Ο Ντόρσεϊ αστόχησε σε τρίποντο που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα, ο Λάρκιν ευστόχησε σε δύο βολές (78-81 στα 14’’) και ο Βεζένκοφ δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, με την Εφές να φεύγει τελικά νικήτρια από το ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82.