Ηλίας Μαμαλάκης: «Εάν εγώ δεν είχα την άνεση την εποχή εκείνη, η Στέλλα θα είχε πεθάνει δύο χρόνια νωρίτερα»

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα έκανε δηλώσεις ο Ηλίας Μαμαλάκης, κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε εκδήλωση. Ο καταξιωμένος σεφ και παρουσιαστής, μεταξύ άλλων μίλησε και για την τηλεόραση, η οποία ανέφερε πως του λείπει, αλλά αν επέστρεφε θα ήθελε να κάνει κάτι το οποίο του αρέσει. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως ένα κομμάτι της υγείας του το έχει χάσει εξαιτίας της ενασχόλησής του με τη μικρή οθόνη.

Μιλώντας για την τηλεόραση, ο Ηλίας Μαμαλάκης είπε ότι: «Μου λείπει, αλλά θα μου άρεσε να κάνω κάτι το οποίο αρέσει σε εμένα. Ένα κομμάτι της υγείας μου το έχω χάσει εξαιτίας της τηλεόρασης».

Ακόμη, ο επιτυχημένος σεφ και παρουσιαστής εξήγησε πως: «Κουράστηκα, αλλά είμαι ξεκούραστος. Έβγαλα χρήματα τα οποία ξοδεύτηκαν με προοπτική να γίνει καλά η πρώτη μου σύζυγος, η οποία δεν έγινε καλά τελικά. Εάν εγώ δεν είχα την άνεση την εποχή εκείνη, η Στέλλα θα είχε πεθάνει δύο χρόνια νωρίτερα».