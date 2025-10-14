Ηλίας Μαμαλάκης: «Εάν εγώ δεν είχα την άνεση την εποχή εκείνη, η Στέλλα θα είχε πεθάνει δύο χρόνια νωρίτερα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηλίας Μαμαλάκης
Φωτογραφία: Facebook/Ηλίας Μαμαλάκης

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα έκανε δηλώσεις ο Ηλίας Μαμαλάκης, κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε εκδήλωση. Ο καταξιωμένος σεφ και παρουσιαστής, μεταξύ άλλων μίλησε και για την τηλεόραση, η οποία ανέφερε πως του λείπει, αλλά αν επέστρεφε θα ήθελε να κάνει κάτι το οποίο του αρέσει. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως ένα κομμάτι της υγείας του το έχει χάσει εξαιτίας της ενασχόλησής του με τη μικρή οθόνη.

Μιλώντας για την τηλεόραση, ο Ηλίας Μαμαλάκης είπε ότι: «Μου λείπει, αλλά θα μου άρεσε να κάνω κάτι το οποίο αρέσει σε εμένα. Ένα κομμάτι της υγείας μου το έχω χάσει εξαιτίας της τηλεόρασης».

Ακόμη, ο επιτυχημένος σεφ και παρουσιαστής εξήγησε πως: «Κουράστηκα, αλλά είμαι ξεκούραστος. Έβγαλα χρήματα τα οποία ξοδεύτηκαν με προοπτική να γίνει καλά η πρώτη μου σύζυγος, η οποία δεν έγινε καλά τελικά. Εάν εγώ δεν είχα την άνεση την εποχή εκείνη, η Στέλλα θα είχε πεθάνει δύο χρόνια νωρίτερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Τρομερό τροχαίο: Φορτηγό ανετράπη και διέρρευσαν σε αυτοκινητόδρομο 20.800 κιλά σάλτσας μήλου – ΦΩΤΟ
περισσότερα
21:59 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Αντώνης Καφετζόπουλος: «Υπήρξε περίοδος που ήμουν αρκετά σοβαρά καταθλιπτικός…»

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Ο επιτυχημένο...
21:32 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Οδυσσέας Σταμούλης: «Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που βαθαίνει»

Το καλοκαίρι του 2023 ο Οδυσσέας Σταμούλης έζησε τον χειρότερο εφιάλτη ενός γονέα. Σε συνέντευ...
20:37 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έτρωγα μόνο καρπούζι σχεδόν όλο το καλοκαίρι, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Μαρία Ναυπλιώτου. Η ε...
19:52 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ζόζεφιν: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον θάνατο της γιαγιάς της – «Είμαι πολύ καλά τώρα»

Τον Αύγουστο η πολυαγαπημένη γιαγιά της Ζόζεφιν, Ειρήνη Wendel, έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης