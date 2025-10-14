Ζόζεφιν: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον θάνατο της γιαγιάς της – «Είμαι πολύ καλά τώρα»

Ζόζεφιν
Φωτογραφία: Instagram/josephinewendel

Τον Αύγουστο η πολυαγαπημένη γιαγιά της Ζόζεφιν, Ειρήνη Wendel, έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη. Υπενθυμίζεται ότι η 91χρονη γυναίκα είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της από λουόμενους, στον Άγιο Σπυρίδωνα όπου είχε πάει να κολυμπήσει.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Ζόζεφιν σε μουσική εκδήλωση. Η αγαπημένη καλλιτέχνις ρωτήθηκε πώς είναι αυτή την περίοδο, ύστερα από τον θάνατο της γιαγιάς της.

Η Ζόζεφιν απαντώντας στην ερώτηση ανέφερε πως: «Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ». 

Στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μετά τον θάνατο της γιαγιά της, η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει μία κοινή τους φωτογραφία και είχε γράψει: «Δεν ήσουν μόνο η νονά μου… Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις… Κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα. Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».

