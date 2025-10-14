Μαρία Ναυπλιώτου: «Έτρωγα μόνο καρπούζι σχεδόν όλο το καλοκαίρι, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ναυπλιώτου
Φωτογραφία: Instagram/marianafpliotou

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Μαρία Ναυπλιώτου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά και με τον χορό, μίλησε και για την ακραία δίαιτα που είχε ακολουθήσει ένα καλοκαίρι, λόγω του ρούχου που φορούσε σε μία χορογραφία.

Ερωτηθείσα για το αν υπήρξαν ποτέ σκηνοθέτες που να της είχαν πει πως θα πρέπει να χάσει ορισμένα κιλά, προκειμένου να της δώσουν ρόλο, η Μαρία Ναυπλιώτου απάντησε: «Στο θέατρο εγώ δεν το συνάντησα ποτέ. Όμως στον χορό η αλήθεια είναι πως ένα καλοκαίρι κάναμε μία χορογραφία και φορούσα ένα μπεζ κορμάκι…».

«Έτρωγα μόνο καρπούζι σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Οτιδήποτε άλλο και να τρώγαμε παχαίναμε. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο!», συνέχισε η ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Τρομερό τροχαίο: Φορτηγό ανετράπη και διέρρευσαν σε αυτοκινητόδρομο 20.800 κιλά σάλτσας μήλου – ΦΩΤΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την ποδοσφαιρική μπάλα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:52 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ζόζεφιν: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον θάνατο της γιαγιάς της – «Είμαι πολύ καλά τώρα»

Τον Αύγουστο η πολυαγαπημένη γιαγιά της Ζόζεφιν, Ειρήνη Wendel, έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε...
19:20 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Παπαβασιλείου: «Θα ήθελα να έχω ένα παιδάκι, θα ήταν κάτι που θα με έκανε πολύ ευτυχισμένη»

Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Έλενα Παπαβασιλείου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή ...
18:23 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Βαρύ πένθος για την Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνάει η Βικτώρια Καρύδα, καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα. Τ...
16:41 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Ζαρίφη: «Τα λατρεύω τα παιδιά, θα μπορούσα να γίνω μαμά αγκαλιάς»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Τρίτης (14/10) η Κατερίνα Ζαρίφη, μέσα από ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης