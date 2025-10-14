Μαρία Ναυπλιώτου: «Έτρωγα μόνο καρπούζι σχεδόν όλο το καλοκαίρι, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Μαρία Ναυπλιώτου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά και με τον χορό, μίλησε και για την ακραία δίαιτα που είχε ακολουθήσει ένα καλοκαίρι, λόγω του ρούχου που φορούσε σε μία χορογραφία.

Ερωτηθείσα για το αν υπήρξαν ποτέ σκηνοθέτες που να της είχαν πει πως θα πρέπει να χάσει ορισμένα κιλά, προκειμένου να της δώσουν ρόλο, η Μαρία Ναυπλιώτου απάντησε: «Στο θέατρο εγώ δεν το συνάντησα ποτέ. Όμως στον χορό η αλήθεια είναι πως ένα καλοκαίρι κάναμε μία χορογραφία και φορούσα ένα μπεζ κορμάκι…».

«Έτρωγα μόνο καρπούζι σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Οτιδήποτε άλλο και να τρώγαμε παχαίναμε. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο!», συνέχισε η ηθοποιός.