Τραμπ: «Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα την αφοπλίσουμε εμείς» – Νέα σκληρή προειδοποίηση

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Χαμάς ότι πρέπει να αφοπλιστεί, απειλώντας την μάλιστα ότι αν δεν το κάνει θα το κάνουμε εμείς. Μιλώντας για την ειρήνευση στην Γάζα, κατά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της  Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι ότι αν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα, τότε οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να το επιτύχουν.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν πώς θα το κάνει αυτό. «Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω, αλλά αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Ξέρουν ότι δεν παίζω παιχνίδια», είπε και πρόσθεσε ότι «θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια. Θα αφοπλιστούν.»

«Με καταλαβαίνετε; Επειδή πολλά λέγονται ότι δεν θα αφοπλιστούν, ε λοιπόν θα αφοπλιστούν. Και μίλησα στην Χαμάς. Τους είπα θα αφοπλιστείτε έτσι; Και μου απάντησαν: Μάλιστα», είπε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την διμερή συνάντηση των αντιπροσωπιών των ΗΠΑ και της Αργεντινής.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραποίησε τον αριθμό των πτωμάτων των νεκρών ομήρων που έχει, καθώς χθες το βράδυ επέστρεψε μόνο τέσσερα από τα 28 πτώματα.
«Τα θέλω πίσω. Αυτό είπαν. Τα θέλω πίσω. Επίσης, είπαν ότι θα αφοπλιστούν», είπε.

21:46 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

