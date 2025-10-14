Αιγάλεω: Συναγερμός για 17χρονο που εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αρχές για τη εξαφάνιση 17χρονου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αιγάλεω.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 23/09/2025 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αιγάλεω, ο Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, με καταγωγή από την
Αίγυπτο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/10/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του,
καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι
αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Τρομερό τροχαίο: Φορτηγό ανετράπη και διέρρευσαν σε αυτοκινητόδρομο 20.800 κιλά σάλτσας μήλου – ΦΩΤΟ
περισσότερα
22:50 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: «Κλειδί» το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε πριν από το διπλό φονικό ο 22χρονος συνεργός – Υποστηρίζει ότι πέταξε σε υπόνομο το κινητό του

Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπιν...
22:48 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Αττική και Θεσσαλονίκη 

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοι...
22:12 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 14/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2975 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (14/10). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
21:04 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Έλεγχοι από τους Ευρωπαίους αδιάφθορους στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζήτησαν πληρωμές και συμβάσεις σε βάθος 12ετίας – «Σφραγίστηκαν» 4 ΚΥΔ

Για δεύτερη ημέρα κάνει φύλλο και φτερό τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το κλιμάκιο των Ευρωπαίων «αδιά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης