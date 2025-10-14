Αιγάλεω: Συναγερμός για 17χρονο που εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αρχές για τη εξαφάνιση 17χρονου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αιγάλεω.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 23/09/2025 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αιγάλεω, ο Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, με καταγωγή από την

Αίγυπτο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/10/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του,

καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι

αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε».