Δημήτρης Παπανικολάου: «Δεν έχω χρόνο ούτε για τα παιδιά μου, άρχισα να μαθαίνω κλαρινέτο»

Δημήτρης Παπανικολάου, ηθοποιός

Ο ηθοποιός Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την πορεία του στην υποκριτική. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Άγιος Έρωτας» αναφέρθηκε στην αφοσίωσή του στην τέχνη του, αλλά και στους τρόπους που βρίσκει για να ξεφεύγει από την απαιτητική καθημερινότητα, όπως η μουσική.

Ο ίδιος τοποθέτησε την υποκριτική ως την πρωταρχική του επιθυμία, μια φυσική κλίση που τον καθοδηγούσε από νωρίς. Ο Δημήτρης Παπανικολάου δήλωσε χαρακτηριστικά για την επιλογή του να γίνει ηθοποιός: «Ήταν αυτό που ήθελα να κάνω πριν απ’ όλα, σ’ αυτό που ένιωσα ότι θα έκανα εκεί που με οδηγούσε το σώμα μου, η φύση μου ήταν αυτή. Μετά έβαζα εμπόδια με τις σπουδές».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τις διεξόδους που αναζητά για να διαχειριστεί την πίεση της καθημερινότητας, τονίζοντας τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική. Ο Δημήτρης Παπανικολάου παραδέχτηκε: «Κάνω κάποια τρελά πράγματα. Μ’ αρέσει πολύ η μουσική, παίζω μουσική, έχω μεγάλη ευκολία με τα μουσικά όργανα και τώρα που πνίγομαι και δεν έχω χρόνο να κάνω τίποτα, δηλαδή ούτε να ανταλλάξω μια κουβέντα με τα παιδιά μου και τη σύντροφό μου, άρχισα να μαθαίνω κλαρινέτο. Για μένα είναι σημαντικό να ψάχνω καινούργιους τρόπους, να βρίσκω έναν καινούργιο τρόπο να εκφραστώ».

