Δώρα Χρυσικού: «Πήγαινα να πάθω διάτρηση στομάχου, το οποίο είναι αποτέλεσμα μίας κακής διατροφής»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δώρα Χρυσικού
Φωτογραφία: Instagram/dorachrysikou

Την Δώρα Χρυσικού συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή σε εκδήλωση. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την εποχή που είχε έρθει σε επαφή με ανθρώπους που είχαν διατροφικές διαταραχές, καθώς και το πώς είχε επηρεάσει την υγεία της ο κακός τρόπος με τον οποίο τρεφόταν τότε η ίδια.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Δώρα Χρυσικού είπε ότι: «Δεν έχω έρθει αντιμέτωπη με διατροφικές διαταραχές. Είχε τύχει όμως ως χορεύτρια… Κάναμε η αλήθεια είναι, αποχή από το φαγητό. Ήμουν οικότροφη στην Όπερα της Στουτγκάρδης και ήταν η πρώτη φορά που εγώ ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που είχαν διατροφικές διαταραχές, με νευρική ανορεξία, γιατί ήταν οι συγκάτοικοί μου».

«Έπαθα μέσα σε τρεις μήνες, τρεις πάρα πολύ βαριές νόσους του στομαχιού. Πήγαινα να πάθω διάτρηση στομάχου, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα μίας κακής διατροφής. Απλά δεν έφτασα ποτέ να έχω νευρική ανορεξία ή βουλιμία ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε η ηθοποιός.

