Αντώνης Καφετζόπουλος: «Υπήρξε περίοδος που ήμουν αρκετά σοβαρά καταθλιπτικός…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αντώνης Καφετζόπουλος

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Ο επιτυχημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ήταν από πάντα ένας απαισιόδοξος άνθρωπος, ενώ ανέφερε πως υπήρξε και μία περίοδος που ήταν «αρκετά σοβαρά καταθλιπτικός». Ακόμα, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στο επάγγελμά του, ωστόσο δήλωσε πως και εκείνος επιλέγει συναδέλφους του «με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση».

Μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Καφετζόπουλος είπε στη συνέντευξή του πως: «Ήμουν πάντα πολύ απαισιόδοξος. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσω να το βελτιώσω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τεχνητά κανείς κάτι.

Υπήρξε περίοδος που ήμουν αρκετά σοβαρά καταθλιπτικός, είδα τους σωστούς επιστήμονες, εννοώ ψυχιάτρους, μου έδωσαν και κάτι χάπια, και αυτό πήγε καλά».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Δεν έχω δεχτεί κάποια τηλεοπτική πρόταση τελευταία, αλλά κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα πράγματα.

Λόγω ηλικίας και κόπωσης έχω βαρεθεί λίγο, δεν μπορώ να πω ότι θα ήθελα να έχω 5-6 φορές την εβδομάδα κάθε μέρα γύρισμα, να τρέχω από εδώ και από εκεί. Είναι κάτι το οποίο δεν με τρελαίνει»

«Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στους ηθοποιούς, αλλά το ίδιο κάνω και εγώ. Επιλέγω συναδέλφους με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση και ένα βασικό συστατικό είναι και η ηλικία των ανθρώπων!», σημείωσε ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

21:32 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

20:37 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

19:52 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

19:20 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

