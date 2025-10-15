Στον «αέρα» η πρόταση των Ρεπουμπλικάνων για άρση του shutdown – Σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Γερουσία

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Ρεπουμπλικανική πρόταση νόμου για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό της συνεχιζόμενης παράλυσης δεν φαίνεται –τουλάχιστον προς το παρόν– να συγκεντρώνει τις απαραίτητες ψήφους για να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Παρά την κρίσιμη σημασία του νομοσχεδίου, η διαδικασία της ψηφοφορίας βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία που απαιτείται για την έγκρισή του.

Το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο, ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο παράτασης της κυβερνητικής παράλυσης, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς αγορές.

