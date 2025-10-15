Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, τα οποία αλληλοκατηγορούνται για τα πλήγματα που οδήγησαν στη διακοπή ρεύματος. Το Κίεβο υποστηρίζει πως η Μόσχα αποσύνδεσε σκόπιμα τον σταθμό, ενώ η Ρωσία διαψεύδει ότι σχεδιάζει την επανεκκίνησή του.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Μόνιμος Απεσταλμένος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, Μιχαήλ Ουλιάνοφ, δήλωσε στο πρακτορείο RIA Novosti ότι «Αναμένουμε πως οι εργασίες αποκατάστασης στις δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινήσουν στο τέλος αυτής της εβδομάδας». Τόνισε, παράλληλα, πως «είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή», ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής διεξαγωγή των εργασιών. Από τις 23 Σεπτεμβρίου, ο σταθμός παραμένει εκτός δικτύου, λειτουργώντας με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης που διατηρούν σε λειτουργία τα συστήματα ασφαλείας και την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει καλέσει επανειλημμένα τις δύο πλευρές σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, διαβεβαίωσε ότι οι γεννήτριες ντίζελ καλύπτουν προσωρινά τις ανάγκες του σταθμού και πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Μόσχα και το Κίεβο, προκειμένου να αποκατασταθεί η εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης.

Το Κίεβο επιμένει ότι η αποσύνδεση του σταθμού έγινε εσκεμμένα από τη Ρωσία, με σκοπό τη μεταφορά του στο ρωσικό δίκτυο ενέργειας, κάτι που η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά. Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει πρόθεση επανεκκίνησης του πυρηνικού σταθμού, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Η κατάσταση στη Ζαπορίζια παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε νέα ζημιά ή καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη.

