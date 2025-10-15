Euroleague: «Μπαμ» της Ντουμπάι στην Πόλη – Πρώτη ήττα για την Ζαλγκίρις

Η 4η αγωνιστική της Euroleague προσέφερε σπουδαίο θέαμα, με τη Μπάγερν, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Ντουμπάι και τη Μπαρτσελόνα να πανηγυρίζουν σημαντικές νίκες που αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία. Οι Βαυαροί επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, οι Σέρβοι «έσπασαν» το αήττητο της Ζάλγκιρις, η Ντουμπάι έκανε τεράστιο «διπλό» στην Πόλη και η Μπαρτσελόνα έδειξε δύναμη, διαλύοντας τη Μακάμπι.

Δεύτερη νίκη για την Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 64-53 της Αρμάνι Μιλάνο, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-2. Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ εκμεταλλεύτηκε την κακή επιθετική παρουσία των Ιταλών στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς αυτοί περιορίστηκαν μόλις στους 20 πόντους. Καθοριστικό σημείο ήταν η τρίτη περίοδος, όταν το σύνολο του Έτορε Μεσίνα έμεινε στους 7 πόντους, δίνοντας στους Γερμανούς το προβάδισμα για τη νίκη. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ για την Αρμάνι ξεχώρισε ο πρώην παίκτης της Μπάγερν, Ντέβιν Μπούκερ, που ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 28-33, 46-40, 64-53

Ιδανικό ντεμπούτο Ομπράντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα, πρώτη ήττα για τη Ζαλγκίρις

Στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στη διοργάνωση μπροστά στο κοινό του, επικρατώντας της Ζάλγκιρις Κάουνας με 88-79. Στο ντεμπούτο του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο, οι Σέρβοι έδειξαν πειθαρχία και ένταση, περιορίζοντας το ρυθμό των Λιθουανών και εκμεταλλευόμενοι την εξαιρετική τους επίδοση στην τέταρτη περίοδο, όταν σημείωσαν 31 πόντους. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 24 πόντους, ενώ καθοριστικοί ήταν και οι Μονέκε και Μοτεγιούνας, που πρόσθεσαν από 13 πόντους. Από τη Ζάλγκιρις ξεχώρισαν οι Μάοντο Λο και Άρνας Μπουτκεβίτσιους, επίσης με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 45-39, 57-58, 88-79

«Μπαμ» της Ντουμπάι στην Πόλη

Στην Κωνσταντινούπολη, η Ντουμπάι πέτυχε τη μεγαλύτερη ίσως έκπληξη της αγωνιστικής, νικώντας τη Φενερμπαχτσέ με 93-69 και σταματώντας το σερί δύο ηττών που είχε. Το σύνολο του Γιούριτσα Γκόλεματς έβαλε τις βάσεις της νίκης με εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο (11-21 επιμέρους σκορ), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 15 πόντων. Η Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν βρήκε ποτέ ρυθμό, σημειώνοντας μόλις 11 πόντους στην τρίτη περίοδο και τελειώνοντας το ματς με 5/23 τρίποντα και 15 λάθη. Πρωταγωνιστές για τους φιλοξενούμενους ήταν οι Καμπενγκέλε και Μπέικον, με 26 και 21 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τους Τούρκους ξεχώρισαν οι Μπάλντουϊν, Κόλσον και Χολ, που είχαν διψήφιους πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-46, 48-71, 69-93

Τρίτη σερί νίκη για την καταιγιστική Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα, τέλος, συνέχισε με κυριαρχική εμφάνιση, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 92-71 στο Βελιγράδι. Οι Καταλανοί πέτυχαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους (ρεκόρ 3-1), επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα. Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τους «μπλαουγκράνα» στο +14 (11-25), ενώ στο ημίχρονο η διαφορά είχε εκτοξευθεί στους 28 πόντους (32-60). Ο Τορνικέ Σενγκέλια άγγιξε το triple-double με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Μάρτσιο Σάντος, που σημείωσε 18 πόντους με 4/4 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 32-60, 48-73, 71-92

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-82

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 69-93

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-79

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 71-92

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15

Βαλένθια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό)

Παρί (Γαλλία)–Μπασκόνια (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)