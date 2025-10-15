Ψευδάργυρος: Το σημάδι στα νύχια που μπορεί να υποδεικνύει ανεπάρκεια, σύμφωνα με γιατρό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ψευδάργυρος: Το σημάδι στα νύχια που μπορεί να υποδεικνύει ανεπάρκεια, σύμφωνα με γιατρό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο ψευδάργυρος είναι ένα ζωτικής σημασίας μέταλλο για την παραγωγή κερατίνης και κολλαγόνου, πρωτεϊνών που καθορίζουν την υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών μας. Μια ανεπάρκεια σε αυτό το θρεπτικό συστατικό, που συχνά παραβλέπεται, μπορεί να εκδηλωθεί με συγκεκριμένα ορατά σημάδια, όπως στα νύχια. Μάθετε τις κοινές αιτίες της έλλειψης και πώς μπορείτε να ενισχύσετε φυσικά τα επίπεδα ψευδαργύρου στον οργανισμό σας.

Ψευδάργυρος: 8 προειδοποιητικά σημάδια που ίσως δείχνουν έλλειψη, σύμφωνα με ειδικούς

Το σημάδι στα νύχια που δείχνει ανεπάρκεια ψευδαργύρου, σύμφωνα με γιατρό

Ο Dr. Sami, γνωστός ως @ask.doctor.s στο TikTok, σε ένα βίντεο αναφέρει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν έλλειψη ψευδαργύρου – μέχρι να αρχίσει να εκδηλώνεται στα νύχια, το δέρμα ή το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Δείτε πώς να εντοπίσετε τα σημάδια και πώς να τα αντιμετωπίσετε».

Στο βίντεο, ο γιατρός τόνισε τα βασικά σημάδια που πρέπει να προσέξετε:

Ψευδάργυρος: Τα 4 προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν έλλειψη του σημαντικού μετάλλου στον οργανισμό, σύμφωνα με γιατρό
  • Λευκές κηλίδες στα νύχια
  • Πιο λεπτά μαλλιά από το συνηθισμένο
  • Προβλήματα με το ανοσοποιητικό σύστημα

«Ο ψευδάργυρος είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή κερατίνης και κολλαγόνου, πρωτεϊνών που υποστηρίζουν άμεσα την υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών σας. Επιπλέον, είναι απαραίτητος για πάνω από 300 ένζυμα που ρυθμίζουν την επούλωση πληγών και τις ορμόνες», εξηγεί ο ειδικός.

Πού οφείλεται η έλλειψη ψευδαργύρου

Ο Dr. Sami επεσήμανε ότι τα χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου μπορεί να οφείλονται στους εξής λόγους:

  • Μειωμένη κατανάλωση κρέατος ή θαλασσινών
  • Προβλήματα εντέρου: Παθήσεις όπως η κοιλιοκάκη ή το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
  • Διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή κατανάλωση αλκοόλ
  • Χρόνιο στρες

Πώς να αυξήσετε τα επίπεδα ψευδαργύρου με φυσικό τρόπο

«Τα καλά νέα είναι ότι είναι αρκετά εύκολο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη», είπε ο γιατρός προτείνοντας την ένταξη τροφών πλούσιων σε ψευδάργυρο στη διατροφή σας:

  • Θαλασσινά: Τα στρείδια αποτελούν μία από τις πλουσιότερες πηγές.
  • Όσπρια: Φακές, ρεβίθια.
  • Ξηροί καρποί και σπόροι: Σπόροι κολοκύθας.
  • Αυγά, κρέας, οστρακοειδή, γαλακτοκομικά και προϊόντα δημητριακών.

Προσοχή στα συμπληρώματα ψευδαργύρου

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι οι ενήλικες (19-64 ετών) χρειάζονται περίπου 7mg (γυναίκες) έως 9,5mg (άνδρες) ψευδαργύρου την ημέρα, ποσότητα που συνήθως καλύπτεται από μια ισορροπημένη διατροφή.

Ο Dr. Sami και το NHS προειδοποιούν να μην λαμβάνετε περισσότερα από 25mg συμπληρώματος ψευδαργύρου ημερησίως, εκτός εάν το συστήσει ο γιατρός σας. Η υπερβολική ποσότητα ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει:

  • Πεπτικές διαταραχές (ναυτία, έμετο, διάρροια).
  • Προβλήματα στην απορρόφηση σε συνδυασμό με τον χαλκό, οδηγώντας ενδεχομένως σε αναιμία και τριχόπτωση.

Το Healthline σημειώνει ότι οι λευκές κηλίδες στα νύχια μπορεί να οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως έλλειψη ασβεστίου, αλλεργικές αντιδράσεις ή μυκητιασικές λοιμώξεις. Για οποιαδήποτε ανησυχία, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

@ask.doctor.s Most people don’t realise they’re zinc deficient — until their nails, skin, or immunity start showing it. Here’s how to spot the signs 👀 and how to treat it 🌱 #zinc #nailhealth #thinhair #deficiency #doctorsoftiktok ♬ original sound – Dr Sami | MBBS BSc MRCGP LM

