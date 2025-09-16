Ψευδάργυρος: 8 προειδοποιητικά σημάδια που ίσως δείχνουν έλλειψη, σύμφωνα με ειδικούς

Ο ψευδάργυρος είναι ένα μέταλλο-κλειδί για την υγεία, επηρεάζοντας τα πάντα, από την όραση μέχρι το δέρμα μας. Παρόλο που η σοβαρή έλλειψή του είναι σπάνια, η ανεπάρκεια μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες σωματικές λειτουργίες. Από την αργή επούλωση πληγών μέχρι την απώλεια γεύσης και ακοής, τα συμπτώματα της έλλειψης ψευδαργύρου χρειάζονται προσοχή.

8 ανεπαίσθητα σημάδια της έλλειψης ψευδαργύρου

Ο ψευδάργυρος βοηθά το ανοσοποιητικό σας σύστημα να καταπολεμά τους εισβολείς, διασφαλίζει ότι τα κοψίματα και οι γρατζουνιές μπορούν να επουλωθούν και υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Όταν δεν λαμβάνετε αρκετή ποσότητα ψευδαργύρου, αυτό μπορεί να διαταράξει άλλες διαδικασίες που είναι κρίσιμες για την υγεία.

Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου είναι σχετικά σπάνια, αλλά ορισμένες ομάδες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο από άλλες, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ. Όσοι πάσχουν από διατροφικές διαταραχές και γαστρεντερικές παθήσεις διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για ανεπάρκεια ψευδαργύρου, εξηγεί η Jessica Crandall, RDN, ιδιοκτήτρια του Vital RD.

Οι χορτοφάγοι και οι vegans διατρέχουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο έλλειψης ψευδαργύρου, επειδή πολλές τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο (όπως στρείδια, μοσχάρι, χοιρινό και γαλοπούλα) είναι ζωικής προέλευσης.

Ανησυχείτε μήπως δεν λαμβάνετε αρκετή από αυτή τη θρεπτική ουσία; Ακολουθούν οκτώ προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι ο οργανισμός σας χρειάζεται περισσότερο ψευδάργυρο.

Αργή επούλωση πληγών

Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας ψευδαργύρου μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με την ηλικία. Αλλά ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα -ειδικά σε ηλικιωμένους ενήλικες- είναι η αργή επούλωση τραυμάτων, σύμφωνα με το Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Ο ψευδάργυρος παίζει βασικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σας σύστημα, βοηθώντας το σώμα σας να καταπολεμά τις μολύνσεις και να επουλώνει τραυματισμούς. Έτσι, αν παρατηρήσετε ότι οι κοψίματα και οι γρατζουνιές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κλείσουν, η έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να είναι η αιτία.

Τριχόπτωση

Αν τα μαλλιά σας αρχίσουν να αραιώνουν ή να πέφτουν, μπορεί να φταίει η ανεπάρκεια σε ψευδάργυρο. Τα χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου στον οργανισμό έχουν επίσης συνδεθεί με διάφορες παθήσεις τριχόπτωσης, όπως η γυροειδής αλωπεκία (μια αυτοάνοση πάθηση), η τελογενής τριχόπτωση (προσωρινή τριχόπτωση που προκαλείται από στρες) και η ανδρική φαλάκρα, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2017.

Ακμή

Η ακμή μπορεί να μην είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα έλλειψης ψευδαργύρου, αλλά μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερο από αυτό το θρεπτικό συστατικό. Μια ανασκόπηση του 2020 διαπίστωσε ότι τα άτομα με ακμή τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο ψευδάργυρος μπορεί να βοηθήσει στην καταστολή των εξάρσεων.

Χρόνιες παθήσεις

Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου έχει συνδεθεί με διάφορες άλλες παθήσεις, όπως η πνευμονία και ο διαβήτης. Δεδομένου ότι ο ψευδάργυρος υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, η έλλειψη σας καθιστά πιο ευάλωτους σε ασθένειες.

Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί επίσης να δυσκολέψει το σώμα σας να καταπολεμήσει τη φλεγμονή και τη βλάβη των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες – και οι δύο έχουν συνδεθεί με χρόνιες ασθένειες, δήλωσε η Ananda Prasad, MD, Ph.D., γιατρός στο Prevention.

Απώλεια όρασης

Τα μάτια σας, ειδικά ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, περιέχει ψευδάργυρο. Όμως, καθώς μεγαλώνετε αυτά τα επίπεδα ψευδαργύρου αρχίζουν να μειώνονται και καθώς συμβαίνει αυτό, μπορεί να εμφανίσετε εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, σύμφωνα με μελέτη του 2019. Τα καλά νέα; Έρευνες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα ψευδαργύρου μπορούν να βοηθήσουν να αποτρέψετε την απώλεια όρασης. Απλώς φροντίστε να μιλήσετε με τον γιατρό σας, καθώς η υπερβολική πρόσληψη ψευδαργύρου έχει και παρενέργειες.

Απώλεια γεύσης

Αν το φαγητό δεν έχει την ίδια γεύση όπως παλιά, μπορεί να έχετε έλλειψη ψευδαργύρου. Το θρεπτικό συστατικό εμπλέκεται σε ορισμένες από τις πιο βασικές σας αισθήσεις. Και η μη επαρκής πρόσληψη ψευδαργύρου μπορεί να επηρεάσει την γεύση ή την όσφρηση, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2017.

Δυσκολία στην ακοή

Η έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας με διαφορετικούς τρόπους. Μελέτες δείχνουν ότι η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής ή εμβοές, ένα επίμονο βουητό ή κουδούνισμα στο αυτί. Επιπλέον, όσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα ψευδαργύρου στον οργανισμό, τόσο πιο δυνατό μπορεί να είναι το βουητό.

Καχεκτική ανάπτυξη

Ένα βασικό σημάδι ανεπάρκειας ψευδαργύρου —ειδικά σε βρέφη, παιδιά και εφήβους— είναι η καχεκτική ανάπτυξη. Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την υγιή ανάπτυξη λόγω της επίδρασής του στην ανάπτυξη των κυττάρων, εξήγησε προηγουμένως η Dr. Prasad. Η έλλειψή του μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Και τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ανεπάρκεια, όπως η απώλεια όρεξης και η διάρροια, μπορούν να επιδεινώσουν το πρόβλημα.