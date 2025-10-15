Νότια Κορέα: Αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Ο υπουργός Βιομηχανίας και ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου πολιτικής της Νότιας Κορέας θα ταξιδέψουν την Πέμπτη στις ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τη μείωση των δασμών που έχουν επιβληθεί στα προϊόντα της χώρας. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Σεούλ επιδιώκει να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες εμπορικές συνθήκες σε μια περίοδο που οι οικονομικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει «τεράστια πρόοδο», κάνοντας λόγο για σημαντική σύγκλιση στις λεπτομέρειες μιας προκαταρκτικής συμφωνίας. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να οδηγήσουν σύντομα σε κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών.

Πηγή: Reuters