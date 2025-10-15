Εκτελέστηκαν με ένεση δύο θανατοποινήτες σε Φλόριντα και Μιζούρι

Εκτελέστηκαν με ένεση δύο θανατοποινήτες σε Φλόριντα και Μιζούρι

Δυο άνδρες οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου για φόνους εκτελέστηκαν χθες Τρίτη στις ΗΠΑ, στη Φλόριντα και στο Μιζούρι.

Οι δυο εκτελέσεις, με τη χρήση θανάσιμων ενέσιμων χημικών ουσιών, αυξάνουν σε 37 τον αριθμό των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, που έφθασε έτσι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013, όταν είχαν γίνει 39.

Προβλέπεται να γίνουν άλλες δύο αυτή την εβδομάδα, στον Μισισιπή (νότια) εντός της ημέρας και στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά) μεθαύριο Παρασκευή, από τις οκτώ που είναι προγραμματισμένες ως την 31η Δεκεμβρίου.

Στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), ο Σάμιουελ Σμίδερς, 72 ετών, εκτελέστηκε για τον φόνο το 1996 δυο ιερόδουλων. Τα θύματα, η Κρίστι Κάουαν και η Ντενίς Ρόουτς, ξυλοκοπήθηκαν και στραγγαλίστηκαν. Τα πτώματά τους βρέθηκαν σε ιδιοκτησία όπου εκτελούσε κηπουρικές εργασίες.

Στο Μιζούρι (κεντρικά), ο Λανς Σόκλι, 48 ετών, εκτελέστηκε χθες βράδυ για τον φόνο το 2005 αστυνομικού, του Καρλ Γκρέιαμ. Επέμενε ως το τέλος πως είναι αθώος. Ο αστυνομικός, ο οποίος ερευνούσε φονικό τροχαίο αποδοθέν στον κατηγορούμενο έναν χρόνο νωρίτερα, βρέθηκε δολοφονημένος με πυροβόλο όπλο μπροστά στο σπίτι του.

Ο Λανς Σόκλι καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών παρότι δεν υπήρχαν αδιάσειστο αποδεικτικό υλικό, σύμφωνα με την υπεράσπιση, και παρότι το σώμα ενόρκων δεν κατέληξε ομόφωνα σε ετυμηγορία για την ποινή. Ωστόσο το Μιζούρι είναι από τις λιγοστές αμερικανικές πολιτείες όπου η θανατική ποινή μπορεί να επιβάλλεται ακόμη και χωρίς ομόφωνη απόφαση των ενόρκων.

Η μεγάλη πλειονότητα των εκτελέσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, οι 31, έγιναν με ένεση θανάσιμων χημικών ουσιών.

Τέσσερις έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ θεωρούν μορφή «βασανιστηρίου» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αλαμπάμα (νότια) το 2004. Άλλες δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

