Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός ρούφηξε… στο αλκοτέστ αντί να φυσήξει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Ένα… περίεργο επεισόδιο έγινε την Παρασκευή (10/10) στη Θεσσαλονίκη, όταν 45χρονος οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί σε κατάσταση πλήρους μέθης και αντί να φυσήξει στο αλκοτέστ που του υποβλήθηκε, άρχισε να… ρουφάει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Νέου Ρυσίου στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης σταμάτησαν τον άνδρα για αλκοτέστ. Του ζήτησαν να φυσήξει αλλά εκείνος δεν το έκανε, σύμφωνα με το Mega.

Εφόσον ο 45χρονος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία αφού βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον συλλάβουν. Ο οδηγός αντιστάθηκε στην σύλληψη και μάλιστα στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν έπεσαν όλοι μαζί στο έδαφος.

Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, και εκεί εμφανίστηκε μετανιωμένος και παραδέχθηκε ότι ήπιε.

Ο ίδιος καταδικάστηκε σε 19 μήνες στην φυλακή, που μετατράπηκαν όμως προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ του επιβλήθηκαν και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.