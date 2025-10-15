e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών μέχρι τις 17 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών μέχρι τις 17 Οκτωβρίου

Έως 17 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως 17 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επαναστατική θεραπεία για το Αλτσχάιμερ – Οι επιστήμονες κατάφεραν να αντιστρέψουν τη νόσο στα ποντίκια

Πώς να καθαρίσετε σωστά την καφετιέρα για να απομακρυνθούν τα μικρόβια

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις από 5% έως 25% σε 1.000 προϊόντα – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν φούρναρη σε 12 δευτερόλεπτα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»
περισσότερα
07:52 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Mπορεί η τιμή στο αγαπημένο σνακ των Ελλήνων, το σουβλάκι να έχει πάρει το τελευταίο διάστημα ...
07:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις από 5% έως 25% σε 1.000 προϊόντα – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Λίγο πριν από τις 8 σήμερα το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένεται να ανακο...
19:15 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Σκλαβενίτης: Έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ στους εργαζομένους της

H διοίκηση της Σκλαβενίτης προχώρησε ακόμη μία χρονιά σε παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης...
16:54 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Συνεδρίαση Δ.Σ. του ΕΒΕΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, πραγματοποιήθηκε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης