Φωτεινή Πετρογιάννη: Πέθανε ο πατέρας της

Πένθος για την Φωτεινή Πετρογιάννη, αφού το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πατέρας της.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας, στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφερόμενος στον λόγο απουσίας της συνεργάτιδάς του από το πάνελ.

«Στην παρέα μας δεν είναι η Φωτεινή μας. Χθες μετά τη λήξη της εκπομπής έχασε τον μπαμπά της. Ο μπαμπάς της είχε ταλαιπωρηθεί με μια ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Έζησε το εγγόνι του, έζησε τα βαπτίσια, δεν ήταν κάτι που περίμεναν, ήταν ξαφνικό. Χθες το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του φαγητού “έφυγε” ο άνθρωπος. Είμαστε στο πλευρό της, τα θερμά μας συλλυπητήρια. Είναι δύσκολες ώρες αυτές. Η κηδεία θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην Εύβοια», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, δίνοντας στη συνέχεια τον λόγο στον Βαγγέλη Περρή, ο οποίος βρέθηκε εκτάκτως στο πάνελ για να καλύψει το κενό της Φωτεινής Πετρογιάννη.