Φωτεινή Πετρογιάννη: Με τον γιο της στον ANT1 – Η τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της από το κοντρόλ

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτεινή Πετρογιάννη
Φωτογραφία: Instagram/fotinipetrogianni_

Μία νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει αύριο (15/9) για την Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία και φέτος θα είναι στην ομάδα του Γιώργου Λιάγκα και της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ANT1, «Το Πρωινό».

Σήμερα, η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε στο κανάλι του Αμαρουσίου και μαζί της είχε και τον 10 μηνών γιο της, ο οποίος βαπτίστηκε τον Ιούλιο στην Τήνο.

Ο σχεδόν 1 έτους Δημήτρης-Μάριος, συνόδευσε την μαμά του στη δουλειά της και μάλιστα πήγε και στο κοντρόλ.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, μία φωτογραφία με το μωρό της από την επίσκεψή τους στον ANT1.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η δημοσιογράφος και μητέρα έχει γράψει: «Άντε και καλή μας αρχή».

