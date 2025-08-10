Φωτεινή Πετρογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία από το παιχνίδι της με τον γιο της – «Ένα μικρό, διακριτικό πάρκο»

Η Φωτεινή Πετρογιάννη ζει με όλη της την καρδιά τον ρόλο της μητέρας και δεν διστάζει να μοιράζεται τις πιο όμορφες και αυθόρμητες στιγμές με τον γιο της, Δημήτρη Μάριο.

Η γνωστή δημοσιογράφος έγινε πρώτη φορά μαμά τον Νοέμβριο του 2024, φέρνοντας στον κόσμο το παιδί της από τον σύντροφό της, Μιχάλη Ρούμπη, και από τότε η ευτυχία της είναι διάχυτη σε κάθε της ανάρτηση.

Τον περασμένο Ιούλιο, συγκεκριμένα στις 19, ο μικρός Δημήτρης Μάριος βαπτίστηκε σε μια μαγευτική τελετή στην όμορφη Τήνο, ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους. Πρόσφατα, η Φωτεινή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο από μια χαλαρή, παιχνιδιάρικη μέρα στο πάρκο.

Στη φωτογραφία, η μαμά και ο μικρός είναι ξαπλωμένοι μαζί μέσα στο άνετο πάρκο, περιτριγυρισμένοι από τα αγαπημένα παιχνίδια του μικρού, ενώ η Φωτεινή σχολιάζει με χιούμορ: «Ένα μικρό, διακριτικό πάρκο».

Η τρυφερότητα και η απλότητα αυτής της στιγμής δείχνουν πόσο απολαμβάνει η δημοσιογράφος τον νέο της ρόλο, κάνοντας την καθημερινότητα με τον γιο της γεμάτη αγάπη και γέλια.