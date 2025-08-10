Φωτεινή Πετρογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία από το παιχνίδι της με τον γιο της – «Ένα μικρό, διακριτικό πάρκο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Φωτεινή Πετρογιάννη
Φωτογραφία: fotinipetrogianni_/ Instagram

Η Φωτεινή Πετρογιάννη ζει με όλη της την καρδιά τον ρόλο της μητέρας και δεν διστάζει να μοιράζεται τις πιο όμορφες και αυθόρμητες στιγμές με τον γιο της, Δημήτρη Μάριο.

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Θυμάμαι να βγάζω γάλα και να κλαίω – Μου σχολίαζαν “άσε το μπιμπερό και θήλασε το παιδί σου”»

Η γνωστή δημοσιογράφος έγινε πρώτη φορά μαμά τον Νοέμβριο του 2024, φέρνοντας στον κόσμο το παιδί της από τον σύντροφό της, Μιχάλη Ρούμπη, και από τότε η ευτυχία της είναι διάχυτη σε κάθε της ανάρτηση.

Τον περασμένο Ιούλιο, συγκεκριμένα στις 19, ο μικρός Δημήτρης Μάριος βαπτίστηκε σε μια μαγευτική τελετή στην όμορφη Τήνο, ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους. Πρόσφατα, η Φωτεινή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο από μια χαλαρή, παιχνιδιάρικη μέρα στο πάρκο.

Στη φωτογραφία, η μαμά και ο μικρός είναι ξαπλωμένοι μαζί μέσα στο άνετο πάρκο, περιτριγυρισμένοι από τα αγαπημένα παιχνίδια του μικρού, ενώ η Φωτεινή σχολιάζει με χιούμορ: «Ένα μικρό, διακριτικό πάρκο».

Η τρυφερότητα και η απλότητα αυτής της στιγμής δείχνουν πόσο απολαμβάνει η δημοσιογράφος τον νέο της ρόλο, κάνοντας την καθημερινότητα με τον γιο της γεμάτη αγάπη και γέλια.

