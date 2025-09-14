Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί της Μαράια και των γιων τους στο Ελλάδα-Φινλανδία – Βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι μόνος ένας από τους πιο επιτυχημένους καλαθοσφαιριστές παγκοσμίως, αλλά και ένας τρυφερός πατέρας και σύζυγος. Μαζί με την Μαράια Ριντλσπρίγκερ-Αντετοκούνμπο έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2016, ενώ παντρεύτηκαν το 2024. Κατά την διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Λίαμ Τσάρλς που γεννήθηκε το 2020, τον Μάβερικ Σέι που ήρθε στη ζωή το 2021, την Εύα Μπρουκ που γεννήθηκε το 2023 και την Άρια Κάπρι που ήρθε στον κόσμο το 2025.

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ βρίσκεται σήμερα (14/9) στο γήπεδο μαζί με τους γιους τους, προκειμένου να εμψυχώσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική μας στον μικρό τελικό με την Φινλανδία, για το χάλκινο μετάλλιο.

Μάλιστα, οι πανηγυρισμοί της συζύγου και των γιων του σπουδαίου καλαθοσφαιριστή μας δεν πέρασαν απαρατήρητοι από την Fiba, η οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο βίντεο από την αντίδραση της οικογένειας του παγκοσμίου φήμης μπασκετμπολίστα και έγραψε: «Η οικογένεια του Γιάννη εκτιμά την προσπάθεια».